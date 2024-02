Straordinarie dimenticanze della mostra “Straordinarie”: manca la prima presidente del Consiglio donna

Sei straordinaria se sei di sinistra. Se no mica tanto. E comunque non devi essere schierata a destra, altrimenti non meriti neanche uno scatto nella galleria di 110 ritratti che compone la mostra celebrativa che da Roma si è spostata a Milano, alla Fabbrica del Vapore, dal 14 febbraio al 17 marzo. La mostra si chiama appunto “Straordinarie protagoniste del presente”, curatrice Renata Ferri. Tutte signore di gusto (progressista o similia) che hanno sicuramente cambiato la storia d’Italia. Elodie, per esempio. O Ariete. O ancora Chiara Valerio. E c’è anche l’attivista Lgbtq+ Isabella Borrelli. 22 anni e già entrata nella galleria delle glorie nazionali. E poi Levante. E Madame. Dunque straordinarie sì, ma meglio se fluide. E in ogni caso schierate: Emma Bonino, Laura Boldrini, Michela Murgia.

E poi una donna simbolo come Liliana Segre. Nulla da dire per carità. Le foto di Ilaria Magliocchetti Lombi sono belle, suggestive, esaltanti. Notiamo con piacere la presenza tra le celebrate di Flavia Perina, e non possiamo non chiederci: se fosse stata solo la direttrice del Secolo e deputata del Pdl (e non l’editorialista brillante di un giornale del gruppo Gedi) avrebbe avuto lo stesso onore?

Peccato che vi sia, nella mostra – realizzata grazie al sostegno di Deloitte con il patrocinio di Fondazione Deloitte e voluta da Terre des Hommes per i diritti delle bambine e delle ragazze in Italia e nel mondo – una parvenza di discriminazione. Solo un dettaglio piccolissimo, ovvio: manca la prima presidente del Consiglio donna. Non abbastanza protagonista, evidentemente. Una svista. Una storia di ordinaria (non straordinaria) esclusione della parte avversaria. Si avvicina l’8 marzo e le donne sono celebrate da altre donne. Le donne o alcune donne? La seconda diremmo, a prima vista. L’amichettismo vale anche per le femmine, non è prerogativa patriarcale.