Spotify ribalta la classifica dell’Ariston: è “Tuta gold” di Mahmood la canzone più ascoltata

A pochi giorni dalla conclusione del Festival di Sanremo non si fermano polemiche, meme che circolano sui social e colpi di scena. Ora la contestatissima classifica finale, che ha incoronato vincitrice Angelina Mango vincitrice, seguita da Geolier secondo e Annalisa terza, deve vedersela con radio e piattaforme streaming che ribaltano le posizioni.

Sanremo 2024, Spotify incorona Mahmood al primo posto

Non è “La noia” della giovane 21enne ad essere il brano più ascoltato ma “Tuta gold” di Mahmood. Almeno nella classifica Top 50 Italia di Spotify, dove oggi il cantante ha conquistato il primo posto con il suo brano. Mahmood, che al Festival si è piazzato al sesto posto, ha quindi recuperato posizioni nel mondo degli ascolti fino a superare il finora incontrastato Geolier, il rapper napoletano che adesso occupa la seconda posizione con la canzone I p’ te, tu p’ me. Sale anche Annalisa, al terzo posto con Sinceramente, mentre scende al quarto Angelina Mango con La noia.

Angelina Mango al quarto posto dietro ad Annalisa

E non è tutto. Tuta Gold ha anche superato i confini nazionali, e attualmente ricopre la ventisettesima posizione nella Top 50 Globale. Il verdetto dell’Ariston, che vede il cantante di origini sarde ed egiziane, ma nato a Milano, alla sesta posizione, è ribaltato anche dalle classifiche di EarOne. La piattaforma rileva quotidianamente i passaggi in onda su 187 emittenti e a tre giorni dalla fine del Festival, la canzone più ascoltata è la “Tuta gold” di Mahmood. Chiudono la top five i The Kolors e Geolier.