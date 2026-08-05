«Dov’è Meloni?», Conte tragicomico: attacca sui banchi vuoti del governo, ma la Ascani lo corregge: “Non è previsto dal regolamento” (video)

Pagina di cabaret

Figura barbina di Giuseppe Conte. Non si sa se ridere o piangere: “Qui dobbiamo accertare innanzitutto un fatto inaspettato- dice intervenendo alla Camera durante le dichiarazioni di voto sulle chat di Delmastro-. Non c’è un ministro o un sottosegretario che rappresenti il governo. Che succede? – domanda pensando di avere messo in difficoltà l’esecutivo – Il governo non ci mette la faccia? Eppure stiamo parlando di un fatto molto importante. Giorgia Meloni, il presidente, non ci mette la faccia ma parliamo del suo partito, della sua idea di giustizia”. L’intervento alla Camera del leader M5S, Giuseppe Conte rimarrà negli annali delle figuracce. Prova a trasformare una questione parlamentare in uno show contro il Governo, ma viene subito smentito: nessun ministro doveva essere presente in Aula. L’ennesima polemica costruita sul nulla.

“Dove sono i ministri?”. Figura tragicomica di Conte

Alt, fermati, la presidente di turno, Anna Ascani cerca di andare in suo soccorso. “Mi dispiace presidente, si tratta di una questione interna corporis, non è previsto che siano presenti esponenti del governo”. L’aula si sbellica dalle risate e la Ascani deve urlare per richiamare all’ordine dopo questa botta di ilarità. Conte non conosce i regolamenti e si arrampica sugli specchi con una toppa peggiore del buco. Con la sua tipica prosopopea imbastisce una scusa. “Il mio non era un giudizio tecnico, era un giudizio politico. Sono o non sono molti di loro dei deputati? Meloni è deputata… Vedo che il questore allontana i membri del governo, stiamo assistendo a una scena incredibile. Vorrei che rimanga agli atti che un questore ha richiamato i membri del governo e li ha fatti allontanare”. Forse la probabile resa dei conti giovedì in commissione Covid lo rende nervoso e gli ha fatto prendere lucciole per lanterne. “Conte non delude mai”, è il commento sarcastico sulla pagina Fb di FdI. Che figura penosa, che tristezza.