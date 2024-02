Sondaggio Piepoli per le Europee: “brinda” il centrodestra, Schlein umiliata nella classifica dei leader

Il sondaggio elaborato da Piepoli non lascia margine al centrosinistra e ad Elly Schlein. Le domande poste al campione di italiani sondati dall’istituto di ricerca sono chiare: Chi voterà alle prossime Europee? Chi vincerà le elezioni di giugno? Ha fidicia nel presidente del Consiglio? E in Elly Schlein?Altri quesiti riguardano l’opinione sul caso Navalny, la protesta degli agricoltori.

Sondaggio Noto: il 50% pensa che vincerà il centrodestra

Ebbene: Meloni viaggi col vento in poppa per quanto riguarda la fiducia nei leader, la maggioranza degli intervistati afferma che voterà Fratelli d’Italia; sempre la maggioranza dei sondati risponde che a prescindere da chi voterà, sarà il centrodestra ad aggiudicarsi la vittoria. Male per la segretaria del Pd Elly Schlein, male per il centrosinistra. Vediamo cosa emerge dal sondaggio Piepoli. Innanzitutto emerge una propensione a recarsi alle urne: la somma tra chi andrà “certamente” e chi risponde che andrà “probabillente” arriva al 66 per cento.

Sberla alla Schlein nella fiducia dei leader

Meloni è poi saldamente in testa nella classifica della fiducia nei leader: si colloca al 39 per cento. Modesta la fiducia in Elly Schlein, data al 20 per cento nella fiducia degli elettori. Un dato horror per la segretaria dem che in questo sondaggio Piepoli è preceduta da Conte (23%), da Salvini (22%) e Tajani (21 %). Non proprio un sondaggio da far vedere in giro…

Sondaggio Piepoli: il 48% voterà centrodestra

Chi vincerà le elezioni europee? Risponde centrodestra il 50% per cento del campione. Il 38% risponde che vincerà il centrosinistra. Questa previsione è trasversale alle simpatie politiche di chi si recherà alle urne. Invece a un’altra domanda diretta: “Chi voterà?” si osserva che il 48 per cento voterà i partiti del centrodestra; il 44 per cento opta per il centrosinistra. C’è un 7 per cento di indecisi. Proseguendo nelle domande del sondaggio, vediamo che il caso Navalny ha colpito profondmente il 62 per cento degli italiani, lasciando freddo un 34 per cento di persona consultate. Sta con gli agricoltori l’83 per cento, freddo sulle loro istanze il 15 per5 cento.