Schlein, sondaggio umiliante a poche ore dalla piazza romana. Volano FdI e il governo

Sondaggio nero che più nero non si può per il Pd e la Schlein alla vigilia della manifestazione di sabato. Con un punto perso da settembre i dem si presentano mestamente ad un appuntamento sul quale puntano per prendersi un po’ di scena. Così, a poche ore dalla piazza dem a Roma dell’11 novembre il biglietto da visita della Schlein è molto stropicciato: l’ultimo sondaggio realizzato da Bidimedia attesta i dem in calo netto. Il Pd è sceso al 19,3%, perdendo lo 0,9%. Un dato che rimane sotto la “soglia psicologica” del 20%. Da settimane i dem sono in calo secondo tutte le rilevazioni. Vento in poppa per Fratelli d’Italia che distanzia di circa dieci punti il primo partito di opposizione. Gufi e sciacalli annientati.

Sondaggio, vola FdI, bene la coalizione

Il partito di Giorgia Meloni si mantiene stabilmente al primo posto, raggiungendo quasi il 30% dei consensi. Dalla rilevazione, infatti, emerge che FdI è stabile al 29,1%. Dato confermato da altri sondaggi come quelli che ogni lunedì Swg realizza per il Tg la7 di Mentana. Da settimane FdI accresce i suoi consensi, dimostrando che le polemiche arroventate e le fake news non incidono sulla lettura che gli i potenziali elettori danno della situazione politica ed economica dell’Italia.

Sondaggio Bidimedia: i dati dei partiti

Al terzo posto c’è il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, che sale al 16% guadagnando lo 0,2%. A seguire la Lega, che sale al 9,5% con un guadagno dello 0,2%. Leggerissima flessione per Forza Italia, che perde lo 0,1% attestandosi al 6,3%. In crescita Azione di Carlo Calenda, che conquista uno 0,2% salendo così al 4. Stabile l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3,2%, seguita subito dopo da Italia Viva di Matteo Renzi al 2,7% (+0,1%).