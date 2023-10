Sondaggio Mentana: FdI vola, gufi annientati. Solida fiducia nel governo. Crolla il M5S

Fratelli d’Italia, il partito del premier guadagna ancora uno 0,3 per cento e sale al 29 per cento, a un soffio da quota 30. Il sondaggio Swg per il Tg di Mentana segna un altro verdetto a favore della premier. Il caso Giambruno, le polemiche costruite ad arte sulla manovra; i continui retroscena inventati su un governo “a pezzi” non scalfiscono di un millimetro la fiducia degli italiani: sia nel primo partito della coalizione, sia nel governo nel suo insieme. Lo sbraitare della sinistra e delle opposizioni – che noi da tempo derubrichiamo a gufi e Cassandre- sono inutili. Se ne facciano una ragione: la luna di miele tra governo Meloni e cittadini prosegue.

Sondaggio Swg per il Tg di Mentana: prosegue la luna di miele tra italiani e governo

Dunque, non solo FdI guadagna rispetto a lunedì scorso (quando era ancora in crescita); ma anche la Lega mantiene la doppia cifra e rispetto a una settimana fa: il partito di Matteo Salvini è stabile al 10,2 per cento. E Forza Italia lascia per strada appena uno 0,1 ed è stabile al 6,2 per cento. Dunque, fiducia in una colazione che sta facendo molto per famiglie, imprese, incrementando gli stipendi medio- bassi. Dimostrando di navigare con un timoniere sicuro in un mare tempestoso, con congiunture economiche difficili di tutta l’Eurozona; e con risorse non brillanti per un manovra dove “si è fatto tutto il possibile” , ha specificato la premier Meloni. ricordando i conti “scassati” da misure che peseranno ancora sul bilancio dello Stato come il superbonus e il reddito grillino. E infatti il sondaggio “bastona” proprio il M5S.

Sondaggio Mentana: i dati dei partiti

Tra le fila delle opposizioni si segnala infatti la caduta del Movimento Cinque Stelle. Che è in calo da settimane, perde punti su punti. Negli ultimi sette giorni il partito di Giuseppe Conte ha perso lo 0,3 per cento e adesso è al 16,1 per cento: quasi 4 punti dietro al Pd. E pensare che fino a qual he mese fa sognavano un sorpasso. Il Pd è attestato al 20,2 per cento, e guadagna uno 0,4 per cento. Un’opposizione molto debole, in calo anche Azione di Carlo Calenda che perde lo 0,2 per cento e si ferma al 3,7. Invariata la percentuale di Verdi e Sinistra Italiana fermi al 3,5 per cento come sette giorni fa. Guadagna uno 0,1 per cento Italia Viva di Matteo Renzi che adesso è al 2,8 per cento. Perde invece lo 0,2 per cento +Europa di Emma Bonino che si ferma al 2,2 per cento. Il centrodestra in questi sette giorni di fatto ha mantenuto la rotta e il cospicuo vantaggio sul centrosinistra, che si conferma un campo in totale confusione.