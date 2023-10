I sondaggi schiaffeggiano gli sciacalli: FdI cresce. Mannheimer: “Vasta popolarità per la Meloni”

Venerdì, giorno di Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend. Atro schiaffone a gufi e Cassandre. Rispetto alla scorsa settimana non si segnalano variazioni rilevanti. Anzi, la notizia è che la fiducia degli italiani nel governo è solida. E resiste nonostante i tentativi di screditarne l’operato e di individuare fratture laddove non ci sono. Gli italiani consultati da vari sondaggisti, raccolti nella Supermedia settimanale decretano saldamente il podio a Fratelli d’Italia, nonostante gli attacchi che sta ricevendo da più fronti.

Sondaggio: Pd e M5S in calo

Il partito della premier rimane saldamente al comando al 28,9%. Bene la coalizione nel suo complesso. Malissimo le opposizioni, in primis Pd e M5S. Il partito di Elly Schlein rimane ormai da settimane sotto la soglia psicologica del 20 per cento (19,7). Mentre il partito di Giuseppe Conte è in calo: è attestato al 16,2%, perdendo lo 0,1. Bene Lega e Forza Italia: il partito del vicepremier Salvini è appena sotto la doppia cifra, stabile al 9,5%, in crescita negli ultimi mesi. Bene anche Forza Italia al 7,1%, che guadagna uno 0,1 per cento. Anche in questo caso “schiaffeggiando” gufi e menagrami che ne avevano decretato la scomparsa dopo c la morte di Silvio Berlusconi.

Meloni, alto il gradimento degli italiani: “Prima per correttezza”

Anche i sondaggi per Piazza Pulita, in onda il giovedì su La7 hanno espresso questo verdetto. Sotto gli occhi increduli del conduttore Formigli. Non solo. A Mannheimer è stato commissionato un sondaggio ad hoc sulle ripercussioni del caso Giambruno sulla premier. Ebbene, dalla rilevazione del veterano dei sondaggisti appare evidente che la premier ha gestito la bufera e la comunicazione della separazione con grande acume e gli italiani, anche a sinistra, hanno apprezzato. In sintesi la premier “mantiene anche dopo questo episodio una vasta popolarità“, chiosa il sondaggista. Ancora più specifico il cartello successivo sulla correttezza dei protagonisti della vicenda: Meloni, Giambruno, Antonio Ricci di Striscia la Notizia, Pier Silvio Berlusconi ad di Mediaset. Ebbene, “il massimo punteggio della correttezza lo prende Meloni”: 63,1 per cento, seguita nell’ordine da Berlusconi, Ricci e dall’ex compagno.

Il sondaggio per Piazza Pulita

Il dato più generale è quello dei partiti nel sondaggio realizzato per La7. Fratelli d’Italia è al 28,6 per cento, in crescita di tre decimali rispetto a sette giorni fa. Il Partito Democratico è al 19,6 per cento, il MoVimento 5 Stelle al 16,5, la lega di Matteo Salvini al 9,6, Forza Italia al 6,8, Azione di Calenda al 3,9, Verdi-sinistra al 3,4, Italia Viva di Renzi al 2,8, più Europa 2,4, Per l’Italia di Paragone al 2, Noi moderati allo 0,8. A Formigli non resta che “rosicare”, puntata dopo puntata.