Bignami rovina il Ferragosto a Schlein, Conte e compagni: «Il 4 settembre doppia festa, governo Meloni da record e loro ancora all’opposizione»

Appuntamento a Bari

Il conto alla rovescia è già cominciato. E Galeazzo Bignami sceglie Ferragosto per accendere i riflettori sul 4 settembre, quando al porto di Bari Fratelli d’Italia celebrerà con Giorgia Meloni un traguardo che il capogruppo alla Camera definisce «storico». In un video pubblicato sui social, proprio dal luogo della manifestazione nazionale, il capogruppo alla Camera di FdI lancia l’appuntamento e manda un messaggio alle opposizioni: preparatevi, perché quel giorno – assicura – ci sarà più di un record da festeggiare.

«Buon Ferragosto a tutti dal porto di Bari, dove venerdì 4 settembre si terrà la manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia, con l’intervento di Giorgia Meloni previsto intorno alle ore 19», esordisce Bignami, mostrando alle sue spalle lo scenario dell’appuntamento.

Bignami: «Un traguardo storico per il governo Meloni»

Perché il 4 settembre non è una casella qualunque del calendario. Quel giorno l’esecutivo guidato da Meloni taglierà infatti un traguardo destinato a entrare nella storia politica repubblicana. «Il governo di Giorgia Meloni, il primo governo votato dagli italiani dopo anni e anni di giochi di palazzo, visto che andavano sempre al governo quelli di sinistra, taglierà un traguardo storico, diventando il governo più longevo della storia della Repubblica», afferma il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia.

Un primato che Bignami mette a confronto con la proverbiale instabilità della politica italiana, fatta per decenni di esecutivi nati e tramontati a ritmo serrato: «Pensate che prima del governo Meloni ci sono stati, vado a memoria, 67 governi in 76 anni».

La stoccata a Schlein, Conte e Fratoianni: «Non rosicate»

E se la longevità del governo è il motivo ufficiale della festa, Bignami non rinuncia a riservare un pensiero – decisamente meno festoso – alle opposizioni. Con il tono ironico che attraversa tutto il video, parte l’affondo: «Lo so, lo so, il fatto che Giorgia Meloni guidi il governo più stabile della storia della Repubblica non è una bella notizia per Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, Boldrini e sinistri vari».

Niente paura, però: il capogruppo di FdI trova subito una “consolazione” anche per loro. «A loro dico: non rosicate, perché quel giorno festeggeremo un’altra data importante, in cui i protagonisti sarete voi: quella dell’opposizione più longeva della storia della Repubblica».

«Quando le sinistre stanno all’opposizione è sempre una bellissima cosa da festeggiare»

La battuta contiene anche il secondo messaggio politico che Fratelli d’Italia vuole consegnare alla piazza barese: da una parte la stabilità dell’esecutivo Meloni, dall’altra una sinistra che da tempo guarda Palazzo Chigi dalla prospettiva dell’opposizione. E Bignami, evidentemente, non considera affatto quest’ultimo dettaglio un inconveniente.

«Non so per voi, ma quando le sinistre stanno all’opposizione per me è sempre una bellissima cosa da festeggiare», conclude l’esponente di FdI. Quindi l’invito, semplice e diretto, a ritrovarsi nel capoluogo pugliese: «Ci vediamo a Bari, qui. Intanto buon Ferragosto. Il 4 settembre con Giorgia Meloni».