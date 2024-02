Sangue a Bolzano, 61enne trovata con la gola tagliata: i sospetti sul compagno straniero della figlia

Quando i soccorsi, allertati da un vicino, sono arrivati nella cantina-garage di casa sua a Bolzano, la vittima – una fisioterapista di 61 anni – aveva appena subito una feroce aggressione e giaceva sul pavimento, riversa in una pozza di sangue. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano, ma non rischia la vita. Sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di individuare il responsabile che, in base alle prime ricostruzioni, potrebbe aver colpito la donna anche con una mazza o con un bastone. Al momento, allora, sembra che le forze dell’ordine stiano cercando il compagno della figlia: uno straniero proveniente dall’Africa e residente in Germania. Anche se i militari al momento non escludono che a compiere il gesto violento possa essere stata anche un’altra persona.

Bolzano, attirata con uno stratagemma in garage e aggredita alla gola: 61enne gravissima

Nome e volto dell’autore del tentato omicidio sono ancora ignoti, così come resta oscuro, al momento, anche il movente di tanta ferocia. A Bolzano i carabinieri al lavoro sul caso stanno cercando di ricostruire i tasselli di un puzzle efferato che vede al centro della vicenda Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista di 61 anni molto nota in città, trovata con la gola tagliata e un versamento cerebrale nella rimessa dei garage del condominio in cui vive, in Via Cavour. La porta del suo appartamento era spalancata; all’interno dormivano i nipotini. Non solo. Riguardo alla dinamica dell’aggressione, secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe scesa nel garage del condominio dove vive per riattivare il contatore della luce, forse manomesso dallo stesso aggressore.

Tra i sospetti, il compagno della figlia della vittima: uno straniero proveniente dall’Africa