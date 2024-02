Renzi contro De Luca per gli insulti alla premier: “Solidarietà a Meloni, merita il nostro rispetto”

“Su questo De Luca sbaglia profondamente. Meloni merita il nostro rispetto“. Matteo Renzi sia pure a denti stretti dà un ceffone al governatore della Campania che ha toccato il fondo con il suo “str…” all’indirizzo del premier. L’unica voce che si è levata da parte di un oppositore della premier – ormai a diverse ore dall’ingiuria vergognosa pronunciata- è stata quella del senatore di Italia Viva. Ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, Renzi lo dice con chiarezza. Le parole usate da De Luca contro la presidente del Consiglio non hanno nulla di politico. Questa mattina, guidando la protesta di diversi amministratori locali del Sud contro l’autonomia differenziata e per lo sblocco dei fondi di coesione, il presidente della Campania non ha retto alla replica puntauale della premier. Che da Gioia Tauro lo ha invitatato a lavorare per la Campania, anziché manifestare. Ricordandogli proprio i soldi da lui non spesi dei fondi coesione.

Renzi: “Meloni non deve essere trattata come ha fatto De Luca”

Il turpiloquio ha fatto così da cornice a una non certo memorabile giornata. Quel “lavora tu, str***” è una macchia alla quale non si può passare sopra. Il Pd e la Schlein, il partito e la segretaria di De Luca, per ora tacciono. Per loro il governatore è una mina vagante, una scheggia impazzita, non se la sono sentita di commentare le sue parole. Ma il decoro delle istituzioni avrebbe meritato un cenno da parte almento della segretaria dem. Al commento di quanto accaduto non si sottrae Renzi. Cha espresso solidarietà alla Meloni: “Io che su molte cose la penso come De Luca e penso che questo governo stia facendo del male al Sud, dico: Meloni merita il nostro rispetto, non deve essere trattata come ha fatto De Luca, anzi la mia solidarietà a Giorgia Meloni”.

Renzi: “Solidale con Meloni. De Luca vittima del suo personaggio da showman”

Quanto al comportamento di De Luca afferma: “Talvolta io ho l’impressione che lui sia vittima del suo personaggio e che quindi debba alzare i toni. Siccome molte delle cose che dice sono degne di ascolto – è il parere tutto di Renzi – è stato un bravissimo sindaco di Salerno, si occupa della Campania, crede in quello che fa, è un ottimo politico, io dico che sbaglia a insultare chi non la pensa come lui”. Poi, non volendo, anche lui usa un paragone da avanspettacolo per descrivere il governatore. Insultare in quel modo “lo rafforza nel suo personaggio da showman. Ma è profondamente ingiusto verso le persone che ascoltano”.

FdI a De Luca: “Dimettiti a fatti assumere da un circo”

Ricordiamo che Fratelli d’Italia sta chiedendo a gran voce le dimissioni di De Luca da governatore, ruolo da lui screditato. Da Rampelli a Foti, a Malan a Messina: “Si dimetta e vada a fare il clown al circo”, gli dicono tutti i parlamentari di FdI che sono scandalizzati dal fatto che la Schlein non abbia detto una parola. Lei e le donne del Pd che parlano tanto di patriarcato, che sono ossessionate dal linguaggio inclusivo, non trovano uno straccio di coraggio per solidalizzare con la premier insultata pubblicamente. Vergogna. Sul punto insiste il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella: “De Luca ha fatto una gravissima mancanza di rispetto nei confronti del capo del governo del suo Paese e dei cittadini; oltreché una dimostrazione di malcelata arroganza maschilista”. “Restiamo in fiduciosa attesa delle sue determinazioni. Come pure attendiamo di sapere cosa pensa di tutto questo Elly Schlein”, conclude Roccella.