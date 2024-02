Missione parlamentare in Israele. Scurria: “Vogliamo toccare con mano la tragedia del 7 ottobre”

Toccare con mano, vedere con i propri occhi la devastazione seguita all’attacco di Hamas del 7 ottobre. Questo l’obiettivo principale della missione in Israele promossa dall’American Jewish Committee. La delegazione internazionale partirà domani 18 febbraio per rientrare il 21. “Si tratta di una rappresentanza di parlamentari dei diversi Paesi europei”, spiega il senatore di FdI Marco Scurria in qualità di presidente del Transatlantic Friends of Israel, (progetto dell’American Jewish Committee) a nome di tutta l’organizzazione.

Missione in Israele dell’Amercan Jewish Committee

“L’obiettivo della missione è quello di permettere ai legislatori europei dei diversi parlamenti e partiti, di toccare con mano quella che è stata purtroppo la tragedia del 7 ottobre. Ma anche di parlare con le loro controparti israeliane per cercare davvero di capire la situazione in cui si trova lo stato di Israele”. La delegazione incontrerà esponenti del governo israeliano, dell’opposizione e alcuni esperti, per parlare di diritto internazionale e umanitario.

Scurria: toccheremo con mano la tragedia del 7 ottobre

Durante il viaggio tra le varie esperienze organizzate, la delegazione parlamentare avrà l’opportunità di visitare il Kibbutz Be’eri , il villaggio che più di tutti ha subito il feroce attacco di Hamas dello scorso ottobre. Ma anche l’ospedale Barzilai al confine con Gaza, che da tempo aveva iniziato progetti di cooperazione con medici palestinesi, oggi però interrotta a causa della guerra. “I parlamentari – continua Scurria – incontreranno alcuni degli ostaggi rilasciati da Hamas, con le relative famiglie e avranno inoltre la possibilità di confrontarsi con il coordinatore delle attività governative legate agli aiuti umanitari a Gaza”.