Marsilio intitola i treni turistici ad Amarena e Juan Carrito: l’omaggio dell’Abruzzo ai suoi orsi

I treni abruzzesi in giro per itinerari turistici nel segno di mamma orsa Amarena e del figlio Juan Carrito: due nomi legati da un tragico destino comune e ora da un omaggio simbolico tributato dall’amministrazione locale. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, è intervenuto, questa mattina, alla nuova stazione ferroviaria di Lanciano (Ch), alla presentazione di uno dei tre treni turistici dell’azienda di trasporto regionale Tua, intitolati a Juan Carrito ed Amarena, gli orsi più famosi del Parco nazionale d’Abruzzo, morti lo scorso anno, a distanza di qualche mese l’uno dall’altra. Alla presentazione, oltre al vice presidente di Tua, Antonio Prospero, e al direttore della divisione treni, Enrico Dolfi, sono intervenuti anche gli assessori regionali Daniele D’Amario e Nicola Campitelli.

Marsilio battezza a Lanciano i treni turistici intitolati agli orsi Amarena e Juan Carrito

«Questi treni – ha esordito allora Marsilio – li abbiamo voluti simpaticamente ribattezzare Orient Express d’Abruzzo anche se gli sono stati dati i nomi dei due orsi che sono rimasti nel cuore degli abruzzesi. E che incarnano perfettamente lo spirito romantico ed emozionale di un viaggio sui binari ferroviari». E ancora. «Questi treni acquistati da Tua – ha aggiunto il presidente della Regione Abruzzo – sono stati completamente restaurati e vi si respira un’atmosfera d’epoca molto suggestiva. Gli interni sono molto eleganti e siamo certi che ci verranno richiesti da tante compagnie e tour operator per le loro attività non soltanto in Abruzzo, ma anche fuori dai confini regionali. Il ritorno economico compenserà abbondantemente la spesa sostenuta per poterli comprare ed attrezzare, ma soprattutto, consentiranno di arricchire l’offerta turistica in Abruzzo e far scoprire meglio le nostre meraviglie paesaggistiche ed architettoniche».

Alla scoperta delle bellezze dell’Abruzzo nel nome dei due orsi “simbolo” del territorio

Dunque, diverse sono le novità dei nuovi convogli ferroviari: dalla livrea, ispirata ai colori del Treno della Valle, lo storico trenino colorato attivo sulla rete storica da Lanciano a Castel di Sangro, alle poltrone in pelle rossa. Passando per le immagini delle bellezze paesaggistiche regionali presenti nelle varie aree dei convogli. Non solo: moquette. Tendine. Nuove plafoniere con illuminazione indiretta. Impianto di condizionamento dell’aria. Diffusione sonora. Insomma, un vero e proprio salotto per accompagnare i turisti negli angoli più suggestivi della regione. Osservando le bellezze del territorio dal finestrino. E intitolando cura ed efficienza a due figure divenute a loro modo iconiche in quel territorio: Amarena e Juan Carrito, orsi e mascotte della nuova avventura ferroviaria abruzzese.