Made in Italy, boom di export per la mozzarella di bufala campana. Parte il tour internazionale

Made in Italy: al via il tour internazionale che porterà la mozzarella dop in tutto il mondo. La Mozzarella di bufala campana dop, fiore all’occhiello dell’eccellenza italiana, punta sull’export e moltiplica le iniziative di promozione all’estero. Dalla Francia al Giappone, la Bufala Campana guarda sempre più ai mercati stranieri, che diventano centrali anche nella strategia di sviluppo delle attività del Consorzio. L’export del comparto vale infatti oltre 300 milioni di euro e ha superato per la prima volta il 40% dell’intera produzione.

Made in Italy, parte il tour mondiale della mozzarella Dop

Il tour internazionale, che porterà la mozzarella Dop in diversi continenti, inizia domenica prossima, 25 febbraio, da Parigi. Nella capitale francese, infatti, si apre il ‘Salon du Fromage’ negli spazi di ‘Paris Expo Porte de Versailles’ fino al 27 febbraio. La mozzarella di bufala campana parteciperà alla rassegna nell’ambito della collettiva curata dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) nella Hall 7.3, stand E037.

La Francia il primo mercato per l’export

Proprio la Francia rappresenta il primo mercato per l’export della Bufala Dop, assorbendo circa un terzo del totale. I francesi sono tra i maggiori appassionati di formaggio al mondo.