Joker 2 costerà 200 milioni di dollari. Lady Gaga interpreterà Harley Quinn

Non è ancora uscito nelle sale cinematografiche eppure Joker 2 fa già notizia. Variety scrive infatti che per Joker: Folie à Deux, la Warner Bros ha previsto un investimento da 200 milioni di dollari, ben oltre il doppio dei 60 milioni spesi per il primo film. Joaquin Phoenix, nel ruolo da protagonista, riceverà un compenso da 20 milioni di dollari, Lady Gaga, invece, che interpreterà la dottoressa Harleen Quinzel (Harley Quinn), riceverà 12 milioni di dollari. Nel 2019 il primo film, co-scritto, diretto e co-prodotto da Todd Phillips, è stato un successo al botteghino, incassando oltre un miliardo di dollari: non sorprende quindi che la Warner Bros abbia deciso di puntare alto in fatto di budget.

In attesa dell’uscita di Joker 2, il 4 ottobre, sono state diffuse alcune immagini dal set. In una si vedono i due attori protagonisti con il trucco dei loro personaggi, poi mentre si scambiano uno sguardo profondo, toccandosi il naso attraverso le sbarre di una prigione ed infine una in cui i due ballano un lento sul tetto di un edificio con una gigantesca luna piena sullo sfondo. Il film sarà nuovamente diretto da Phillips.

Joker 2 può essere considerato un vero e proprio musical, con musiche originali cantate dai due protagonisti che si conoscono nel manicomio dove Joker è rinchiuso. Il sottotitolo del film, ‘Folie à Deux‘, fa riferimento ad una sindrome psichiatrica nota come ‘Disturbo psicotico condiviso’, una condizione che si verifica quando un disturbo psicotico viene ‘trasmesso’ da un individuo all’altro, cosa che sarà probabilmente spiegata per giustificare la trasformazione della dottoressa Harleen Quinzel nella criminale Harley Quinn.

Non tutto il film sarà ambientato nel manicomio però, e in un modo o nell’altro la coppia riuscirà ad uscire dall’istituto, come già anticipato da diverse foto dal set di Joker 2, che appunto hanno ritratto i protagonisti per le strade di Gotham.