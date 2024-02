Il Treno del Ricordo prosegue il suo viaggio: oggi a Parma, domani a La Spezia, giovedì a Firenze

Fa tappa a Parma il Treno del Ricordo, il progetto promosso dal governo e inaugurato dal premier Giorgia Meloni, il 10 febbraio scorso a Trieste in occasione della giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Il Treno del Ricordo, promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è un treno storico, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane e appositamente allestito con una mostra multimediale e l’esposizione delle masserizie degli esuli conservate e custodite dall’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata, nel Magazzino 18 di Trieste, che sta ripercorrendo idealmente il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Il Treno del Ricordo e la toccante tappa a Bologna

Particolarmente significativa la tappa di domenica a a Bologna, luogo significativo per la storia degli esuli Istriano-fiumani-dalmati. Il convoglio arrivato alla stazione di Bologna il 18 febbraio 1947 fu infatti preso a sassate, fu disperso il latte destinato ai bambini e gli esuli non furono fatti scendere con la minaccia, da parte di ferrovieri sindacalisti e iscritti al PCI, di bloccare lo snodo ferroviario. Per questi motivi, divenne noto come treno della vergogna. Domenica 18 febbraio, il momento di riconciliazione tra la Rappresentante dell’Associazione degli Esuli di Bologna, Chiara Sirk e il sindaco Matteo Lepore con una storica stretta di mano.

Dopo Parma, il treno proseguirà il suo viaggio martedì 20 a La Spezia Centrale, giovedì 22 a Firenze Santa Maria Novella, sabato 24 a Roma Ostiense, domenica 25 a Napoli Centrale per concludersi martedì 27 a Taranto. Sarà possibile salire a bordo del treno dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con l’ultimo ingresso alle 17:30.