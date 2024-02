I grillini Castaldo e Onori fuggono da Calenda, ira M5S: ma come accoglie chi definì “scappati di casa?”

È notorio come e quanto Carlo Calenda abbia infierito sul sogno del centrosinistra di un campo largo mai varato, sottolineando a suon di bordate a Pd e M5S i suoi aspetti da incubo. una intemerata continua e via via sempre più veemente, quella di cui è stato protagonista il leader di Azione, che non ha lesinato attacchi al vetriolo e dure recriminazioni indirizzate soprattutto ai pentastellati, apostrofati senza pietà e con grande inventiva di definizioni ed epiteti. Per questo oggi, alla notizia degli ultimi due transfughi grillini in fuga dal Movimento e appena approdati in Azione – Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare eletto col M5S. E Federica Onori, deputata proveniente dalle stesse fila, sempre più sfilacciate e logorate da fughe e addii – non sorprende la nota di commento, durissima, che gli ex colleghi di cordata parlamentare hanno riservato ai due fuoriusciti. e, soprattutto, a chi li ha accolti nella nuova casa politica.

Due grillini lasciano e approdano in Azione. Il M5S spara a zero su Calenda e ex colleghi

«Buona fortuna a Carlo Calenda, il quale, dopo aver ripetuto all’infinito che il M5S è “un branco di scappati di casa” che “vanno cancellati dalla politica”, oggi accoglie fiero i due ex M5S Castaldo e Onori, sottolineandone i “curricula di grandissima qualità”. Ma si sa, con Calenda a scappare di casa è, al solito, la coerenza», sentenziano risentiti e caustici i grillini che dopo aver incassato colpi su colpi, sferrati anche sotto la cintura, provano a sferrare ganci che colpiscono nel mucchio il leader di Azione e i nuovi componenti appena arrivati. E allora: «Buona fortuna anche a Castaldo – prosegue la nota – che dopo infiniti e sofferti tormenti, ha finalmente trovato con Calenda un approdo utile per una sua ricandidatura immediata alle prossime elezioni europee. D’ora in poi avrà una casa e una lista che gli consentirà il terzo mandato… Ma anche il quarto, il quinto…».

«Ma come, accoglie quelli che apostrofò come “scappati di casa”?»

Bordate sparate a raffica che colpiscono nel mucchio, quelle assestate dal M5S ai fianchi del leader di Azione e che arrivano anche dritti nello stomaco dei due ex grillini. «Buona fortuna sia a Castaldo che a Onori per le battaglie che da domani combatteranno insieme a Calenda» chiosa la nota dei pentastellati che, pur esprimendo sdegno e risentimento politico a chiare lettere, sfiorano l’effetto boomerang a cui miravano sferzando il leader di Azione.