Gli italiani parlano di immigrazione, francesi e tedeschi di guerra: lo studio di Arcadia su Europa e politica

Gli italiani che interagiscono sui Social hanno a cuore soprattutto i temi che riguardano la sicurezza, l’immigrazione e il lavoro, mentre il tema della guerra, rispetto ai francesi e tedeschi non è centrale. È quanto emerge dal report di Arcadia sui temi della politica in Europa.

Lo società specializzata in comunicazione sul web, nel Social Listening curato da Domenico Giordano, Serena Pelosi e Pierluigi Vitale, ha analizzato le agende politiche dei 4 principali paesi europei, Italia, Francia, Spagna e Germania, sui temi più discussi sui social dai rappresentanti politici di questi Paesi.

Social Listening: i risultati a sorpresa svelati da Arcadia

«Il tema della guerra – riporta il dossier – sembra essere prioritario per Germania e Francia, mentre nel caso di Italia e Spagna, in particolare, viene collocato più nelle retrovie. Se la Spagna si fa notare per una certa attenzione al tema dei diritti (39,13%), la politica italiana si segnala per una rilevanza sopra la media per ciò che concerne il tema della sicurezza, che invece negli altri 3 paesi pesa circa la metà».

«Anche il tema sanitario non sembra essere tra le priorità dialettiche dei leader italiani, così come dei colleghi francesi e spagnoli, mentre riscuote una certa attenzione in Germania, paese che si fa notare anche per la rilevanza affidata alle tematiche ambientali».

Sicurezza, lavoro e immigrazione: le priorità per gli italiani

«In Italia è centrale il tema del lavoro (25,99%), annoso problema affrontato dal nostro paese su cui, notoriamente, si giocano le contese elettorali e dunque prevedibilmente oggetto di buona copertura da parte dei partiti». Anche il tema europeo – notano gli analisti di Arcadia – non sembra aver ancora preso il largo nelle content strategy dei leader dei 4 paesi, ma prevedibilmente crescerà nelle prossime settimane.

«Se si sposta invece l’attenzione da ciò che pubblicano i leader politici al modo in cui reagisce il pubblico, il quadro cambia drasticamente». Nel dettaglio, «in Italia il tema a muovere maggiormente le interazioni è quello dell’immigrazione, che invece se osservato nella totalità dei leader nazionali raggiunge poco meno del 4,5%. Ancor più interessante è il dato che riguarda la solidarietà, che a dispetto di una rilevanza irrisoria in termini di copertura da parte dei leader, si colloca al terzo posto in ordine di interazioni, segnalando ciò che probabilmente è uno scollamento tra domanda e offerta in termini di strategie di contenuto. La sicurezza invece rappresenta una certezza, posizionandosi da ambo le parti tra le tematiche di maggior rilevanza, così come per lavoro e diritti su cui copertura tematica e reazioni procedono di pari passo. Germania e Francia affidano invece grande attenzione ai temi della politica estera, mentre la Spagna si segnala ancora una volta per il grande interesse in materia di diritti e per i temi culturali».