Fa sbellicare la parodia della Schlein che protesta sotto la Rai. Anche Floris la prende in giro (video)

Una parodia di Elly Schlein che stasera manifesterà sotto la sede della Rai sulla libertà di stampa è andata in onda, ieri sera, nel corso della trasmissione “DiMartedì” su La 7. L’appuntamento è fissato per oggi alle 18,30 davanti alla Rai in viale Mazzini, evento sul quale ieri, prima che venisse trasmessa la striscia ironica curata dai comici Luca e Paolo, lo stesso conduttore, Giovanni Floris, ha espresso perplessità. “La Rai non può diventare la cassa di propaganda del governo, è di tutti gli italiani”, ha spiegato la leader del Pd. Che però è stata presa di mira anche dal conduttore Giovanni Floris. “Andate a sedervi davanti alla Rai quando avete un consigliere di amministrazione. Fate un sit in come se foste degli studenti”.

La parodia della Schlein che protesta sotto la Rai

Ma cosa hanno immaginato i comici Luca e Paolo nel “prevedere” la manifestazione sotto la Rai della leader del Pd? Una Schlein che chiama a raccolta i “suoi”, senza sapere che il Pd e i Dem sono i “suoi”, che urla al megafono contro la Meloni chiedendo il ritorno in Rai di Fazio ma non della Annunziata e che bacchetta la “sardina” Santori che pensa solo a farsi le canne invece che protestare…