Biden: il buon sesso fa felice il matrimonio. Trump Jr caustico: tu neanche col Viagra…

«La chiave di un matrimonio felice è un buon sesso». La frase da bar tutt’altro che sussurrata che Joe Biden avrebbe pronunciato scherzando con i suoi consiglieri e rivelata nel libro di Katie Rogers – in uscita martedì, dal titolo American Woman – mette in imbarazzo i collaboratori del presidente, fa infuriare la First lady e, soprattutto, nel tentativo di ringiovanire l’immagine presidenziale, fa finire “Sleepy Joe” nel grottesco. E il web non perdona, ma più che sghignazzare si scatena in commenti e considerazioni su cui c’è davvero ben poco da ridere, specie considerando che appena 15 giorni fa, al termine di una settimana che ha visto il nodo dell’età avanzata di Biden dominare il dibattito pubblico, un sondaggio di Abc-Ipsos ha gelato l’attuale inquilino della Casa Bianca asserendo a suon di riscontri e percentuali che l’86% degli americani lo ritiene troppo anziano per un secondo mandato alla presidenza.

La frase hot che sigla l’ultima gaffe di Biden, il commento caustico di Trump Jr

Il libro che sottolinea in rosso la frase hot attribuita a Biden è dedicato all’evoluzione del ruolo delle First Lady, e alcuni estratti sono stati anticipati da Fox. Sul web, immancabilmente, si è subito scatenata l’ironia beffarda degli utenti, pronti a fare a pezzi l’attempato presidente degli Stati Uniti, riuscito ad andare oltre persino le sue stesse gaffes. E naturalmente, fra i primi a ironizzare via social si è distinto Donald Trump Jr, il figlio di Donald Trump. «Nessuna quantità di Viagra può bastare», ha scritto a caratteri di fuoco su Truth il figlio dell’ex presidente e accanito rivale dell’attuale padrone di casa a Washington. «Più sono disperati, più cercano di farlo apparire giovane e vigoroso», ha poi aggiunto non ancora pago…

Un grottesco tentativo di ringiovanire la sua immagine: il web si sbellica e affonda il presidente

Ma, oltre alla frase hot che tradisce il desiderio del presidente degli Stati Uniti di accreditare un’immagine più giovanile di se stesso, quello su cui si concentrano i commenti beffardi degli utenti social è anche la possibile reazione della First lady di fronte al goffo tentativo del marito di spingersi un po’ oltre rivelando finanche il segreto del suo 47ennale matrimonio: fare un «buon sesso». Sono in molti, probabilmente a partire dall’autrice del volume “incriminato”, a scommettere sull’ira della moglie Jill che – come sostiene Rogers nel libro – all’epoca era già rimasta seccata dalla confessione del marito riguardante la loro intimità. Un ultimo tentativo di mostrarsi giovane e aitante che si sta trasformando in un boomerang lanciato con un’ennesima gaffe.

Il web impallina Biden. E ora che dirà la First Lady?

Chissà allora se oggi che l’indiscrezione è diventata di dominio pubblico, dopo quest’ultima caduta dalla sella (dopo il volo in bicicletta tutt’altro che metaforico e le numerose cadute di stile in pubblico e via dichiarazioni ufficiali), la First Lady – che nei giorni scorsi, respingendo gli attacchi «inaccurati e politici» contenuti nel rapporto del procuratore speciale Robert Hur contro il presidente, ha sostenuto che «Joe ha 81 anni, è vero, ma alla sua età fa in un’ora quello che la maggior parte delle persone fa in una giornata. La sua età, insieme alla sua esperienza, sono un grande asset e lo dimostra ogni giorno» – al momento sarebbe disposta a rilanciare questa immagine vibrante e vigorosa del consorte. Un’immagine – e un operato – su cui spetta ai posteri. Al web. E soprattutto agli elettori d’oltreoceano, l’ardua sentenza…