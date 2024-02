A Mosca la nuova amante di Putin “copre” il caso Navalny: chi è Ekaterina Mizulina, la Barbie russa

Vladimir Putin utilizza alla perfezione anche le “armi di distrazioni di massa”: la persona del momento in Russia, non è il dissidente Navalny, morto in carcere, ma la nuova amante del presidente russo, Ekaterina Mizulina.

Putin, 71 anni. avrebbe quindi lasciato la storica amante, Alina Kabaeva, ex campionessa di ginnastica, con residenza in Svizzera, per una fidanzata più giovane, 39 anni, biondissima e con un profilo da influencer.

Chi è Ekaterina Mizulina: guida la censura social del Cremlino

Si tratta, secondo alcuni gruppi Telegram russi e ucraini, di Ekaterina Mizulina, politica russa di 39 anni nonché figlia della fedelissima senatrice del partito di Putin Yelena Mizulina. Ekaterina Mizulina è il capo della Safe Internet League, che ha guadagnato popolarità grazie a numerosi procedimenti avviati contro personaggi pubblici e star dello spettacolo russo. Sui social ha fatto scalpore una protesta di alcuni studenti contro la Mizulina, nel corso di una manifestazione pubblica.

Students in #Kazan argued with #Yekaterina_Mizulina about freedom of speech in the #Russian_Federation.

At a meeting with students in #Kazan, Safe Internet League head #Yekaterina_Mizulina was accused of denouncing “starting a chain” of persecution of musicians and pic.twitter.com/EoijaQjkSN

— Putin’s IBS (@kardinal691) February 12, 2024