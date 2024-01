Wanna Marchi: Schlein mi nomina? Non mi piace, mi dà fastidio. Come me forse solo Berlusconi…

La segretaria dem Elly Schlein per criticare la premier Meloni la paragona a Wanna Marchi e la giudica “regina delle televendite”. Un appunto che fa tornare alla ribalta una discussa protagonista della tv commerciale.

Che oggi ribatte alla leader dei democratici. “La Schlein non mi piace assolutamente, mi dà fastidio, io non ho una grande simpatia per la Meloni ma la preferisco sicuramente alla segretaria Pd”. Così Wanna Marchi, intervistata da Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

Lei ha votato per la leader di Fdi? “No, non voto e non voterò mai più”. Chi è il politico che è stato più vicino al suo modo di fare televendite? “Forse, e dico forse, Berlusconi. Comunque visto che tutti fanno dei paragoni con Wanna Marchi, magari mi candido io alle europee, col mio nome. Domattina mi metto all’opera…”, ha ironizzato a Un Giorno da Pecora.

Di recente Wanna Marchi aveva difeso Chiara Ferragni dagli attacchi social per il caso del pandoro Balocco. “Molto sinceramente, dico che non seguo tantissimo la Ferragni”, aveva spiegato, ma “mi dispiace, perché quando si comincia a dare addosso a una persona, ‘dai addosso a quel cane, dai addosso a quel cane’, alla fine tutti danno addosso a quel cane. Mi dissocio completamente da tutto questo”.