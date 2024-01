Santiago Abascal riconfermato leader di Vox. Meloni: “Pronti per il cambio di rotta in Europa” (video)

Santiago Abascal è stato riconfermato presidente di Vox per un mandato di quattro anni. La rielezione è arrivata per acclamazione nel corso di un congresso unitario estremamente partecipato, che si è svolto a Madrid. Il leader della destra spagnola ha tenuto un discorso di quasi 40 minuti, terminato con una standing ovation della platea al grido di “Viva la Spagna”. “Non ci travestiremo né cambieremo le nostre idee per ottenere solo un voto in più”, ha promesso Abascal, al quale sono giunte anche le congratulazioni di Giorgia Meloni.

Le congratulazioni (in spagnolo) di Meloni a Santiago Abascal

Il videomessaggio di Meloni, che ha parlato in spagnolo, è stato trasmesso durante la proclamazione, a testimonianza dello stretto legame che esiste tra i due leader che appartengono entrambi alla famiglia dei Conservatori europei. Meloni si è congratulata per la “meritata” rielezione, sottolineando che “le sfide” che si prospettano richiedono le caratteristiche che Abascal esprime con la sua leadership: “Forza, coraggio, passione politica”. Meloni quindi ha rivolto uno sguardo alle elezioni europee, “una sfida molto importante, che ci deve trovare preparati” per imprimere all’Ue quel cambio di rotta atteso da tempo e in vista della quale il congresso rappresenta un momento di slancio per Vox. “Viva Santiago, viva tutta la grande famiglia di Vox, viva la libertà, viva l’Europa dei Conservatori”, ha concluso Meloni.

Il leader che dà voce al conservatorismo spagnolo

Nato a Bilbao nel 1976, Abascal, ha mosso i suoi primi passi in politica giovanissimo, nel Partito popolare basco, per il quale è stato prima consigliere comunale, all’età di 18 anni, e poi consigliere regionale. Nel 2013 si consuma la rottura con il premier popolare Mariano Rajoy, considerato troppo dialogante con i separatisti. Di lì a pochi mesi, fonda Vox, che dunque nasce come partito a difesa dell’unità nazionale e si consolida poi come voce del conservatorismo spagnolo e fra i principali partiti del Paese.