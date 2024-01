Salari, nel 2024 inversione di tendenza: in crescita il potere d’acquisto dei lavoratori, più alto dell’inflazione

Nel 2024 ci sarà un’inversione di tendenza nelle retribuzioni: secondo l’Osservatorio Odm consulting l’aumento sarà in linea col 2023 (+3,6%), più alto di un punto rispetto all’inflazione (2,6%)

«L’anno peggiore per il potere d’acquisto dei lavoratori italiani è stato il 2022, quando a fronte di un dato inflattivo pari all’8,7%, la percentuale di incremento retributivo è stata del 2,8%, con un delta negativo pari a -5,9% – spiega Miriam Quarti, responsabile area Reward & Engagement di Odm consulting (società di consulenza sulle risorse umane di Gi group) -. Allora, si veniva da un anno, il 2021, in cui l’aumento delle retribuzioni era stato inesistente (0,1%) e quello dell’inflazione dell’1,9%: il delta era negativo ma del – 1,8%. Poi è arrivato il 2023, con un raffreddamento dell’inflazione, al 6%, e un aumento delle retribuzioni del 3,7%. Il delta è sempre

negativo ma del – 2,3%».

Il 2024 – avverte Il Sole 24 ore – se le stime e le aspettative verranno confermate, dovrebbe essere quello di un’inversione di tendenza, seppure piccola. «L’aumento delle retribuzioni sarà in linea con quello del 2023, intorno al 3,6% – dice Quarti -, mentre l’inflazione, secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale sarà al 2,6%. Dopo 3 anni di perdita, quest’anno si assisterà, seppure per un solo punto percentuale, al ritorno del potere di acquisto in territorio positivo».

Il trend del delta tra incremento delle retribuzioni e inflazione – sottolinea Il Sole 24 ore – consente all’Italia di agganciare le grandi economie europee, come la Germania, la Francia e il Regno Unito. Nel 2023 un delta vicino a quello del nostro paese (-2,3%) è stato registrato in Germania (-2,2%) e nel Regno Unito (-2,8%) dove il tasso di inflazione più alto è stato controbilanciato da una crescita delle retribuzioni medie sopra il 4%.