Inflazione, Urso: “In Italia è al minimo, successo del carrello tricolore”. Malan: “I numeri ci danno ragione”

L’Istat smentisce la narrazione catastrofista della sinistra. Ancora una volta i numeri si fanno beffa dei vaniloqui delle opposizioni. Non solo nel terzo trimestre del 2023 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell’1,8% rispetto al trimestre precedente; non solo i consumi sono cresciuti dell’1,2% e la propensione al risparmio delle famiglie è stimata al 6,9%: in aumento di 0,6 punti rispetto al trimestre precedente. Anche dal fronte inflazione il nuovo anno porta buone notizie per il governo, cattive per chi fa di tutto per far calare una cappa di negatività sull’esecutuivo e sull’Italia.

Istat, arrivano buoni segnali anche dall’inflazione

Arrivano buoni segnali anche dall’inflazione, che a dicembre ha subito un rallentamento in merito al cosiddetto “carrello della spesa”. L’Istat registra che a dicembre l’aumento è stato del 5.3%, invece che del 5.4% di novembre: quindi si inizia a vedere un lento ma simbolico miglioramento. Così come arrivano segnali positivi dai prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto: che passano dal +4.6% annuo di novembre al +4.4% di dicembre. L’inflazione in generale è scesa dello 0.6% su base annua, rispetto al +0.7% del mese precedente.

Urso: “L’inflazione in Italia è al minimo in Europa”

“Un’ottima notizia per le famiglie italiane: l’inflazione in Italia è al minimo in Europa: pieno successo del ‘carrello tricolore’. Smentiti i profeti di sventura!”. Questo il commento su X del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: evidenziando i dati Eurostat di oggi, secondo cui nel mese di dicembre l’inflazione in Italia è scesa ancora ad appena lo 0,5%, mentre in UE è cresciuta al 2,9%, con Francia al 4,1%, Germania al 3,8% e Spagna al 3,3%.

Malan: “I dati Istat confermano il successo delle politiche economiche del governo”

“Se l’inflazione in Italia ha subìto una frenata lo si deve alle varie iniziative del governo per raggiungere questo obiettivo tra le quali rientra anche ‘il carrello tricolore’ messo a punto grazie a un ‘sistema Italia’ che funziona. Il ministro Urso è riuscito, con impegno e determinazione, a coinvolgere in questa iniziativa circa 32mila punti vendita nel settore della distribuzione e del commercio. A dispetto dei detrattori, grazie al lavoro straordinario del governo, l’inflazione in Italia è oggi la più bassa d’Europa”. Così il deputato di Fdi Alessia Ambrosi. Se nella mattinata era stato Tommaso Foti a fare il punto sulla strada positiva presa dalle scelte del governo, è arrivata poi in serata la nota del presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

Malan: “Un ottimo inizio d’anno per il governo Meloni”

“Proprio ieri, il presidente del Consiglio ha rivendicato il lavoro svolto in questo anno di governo sul piano della crescita, del sostegno ai redditi più bassi, alle imprese e all’occupazione. Ed oggi arrivano dall’Istat dati che confermano la validità delle azioni intraprese dal Governo. Si tratta degli ennesimi dati positivi: perché è un anno – rileva- che si susseguono numeri che danno ragione all’operato del governo; smentendo le opposizioni che tifano, fortunatamente senza esito, per lo sfascio e la crisi. L’Istat rileva che il potere d’acquisto delle famiglie è aumentato così come i consumi; e tutto questo alla discesa dell’inflazione ben sotto i livelli di altre grandi nazioni europee. Sono numeri che attestano il successo delle politiche economiche, in particolare della manovra di Bilancio che grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale ha aumentato i soldi in busta paga. E proprio da questo mese aumenteranno gli assegni pensionistici, che tra rivalutazione, conguagli e nuove aliquote Irpef porteranno a incrementi significativi. Un ottimo inizio d’anno per il governo Meloni ma soprattutto per l’Italia”.

Calandrini: “I dati non sono frutto del caso ma di misure mirate”

Avviso ai naviganti: il rallentamento dei prezzi e la frenata dell’inflazione sono dati di grande importanza “che non sono frutto del caso. Ma di misure mirate, come quella del taglio delle aliquote contributive rafforzato dal mese di luglio 2023: che ha consentito alle famiglie di avere maggiori disponibilità economiche. La strada è ancora lunga ma tutti gli indicatori ci confermano che la direzione è giusta”, dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio.