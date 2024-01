Regno Unito, secondo giorno di ricovero per Carlo III dopo l’intervento. La regina: “Il sovrano sta bene”

Secondo giorno di ricovero per re Carlo III, sottoposto a cure per ingrossamento della prostata. Notizia che Buckingham Palace ha dato alla stampa con grande anticipo anche per accendere i riflettori sulla prevenzione di una patologia non grave che riguarda gli uomini over 50.

Re Carlo, operato alla prostata, sta bene

Il sovrano “sta bene”, ha assicurato la Regina Camilla. Il sovrano è stato visto entrare alla London Clinic, nel centro di Londra, accompagnato da Camilla. Che è tornata per tre volte in clinica in meno di 24 ore. Intorno alle 15 la regina è rientrata nella struttura ospedaliera nel cuore di Londra per visitare il marito Carlo. Che il giorno precedente aveva accompagnato in auto verso la Clinica fermandosi per sei ore, il tempo dell’operazione. Dopo il quale è uscita con un sorriso di rassicurazione. “Il re sta bene”, le sue prime parole.

La regina Camilla per 6 ore in clinica

Non è chiaro quando il re lascerà la struttura, dove è stato sottoposto a quelle che Buckingham Palace ha definito “cure programmate”. Ieri la regina ha assicurato alle persone all’interno della London Clinic che Carlo, 75 anni, ha superato bene l’intervento. Nella stessa struttura è ricoverata la principessa del Galles, Kate Middleton che ha subito un intervento di chirurgia addominale ed è ricoverata da 12 giorni. E ieri avrebbe fatto vista ieri re Carlo.