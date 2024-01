Regionali, il nodo candidature spiegato bene. Bocchino: “Ecco cosa succede nel centrodestra” (video)

“È una trattativa, e come per tutte le trattative sapremo all’ultimo come va a finire”. Ospite di Otto e mezzo su La7, Italo Bocchino ha spiegato cosa succede nel centrodestra intorno alle candidature per le regionali, chiarendo che è la legge elettorale che lo determina: “Prevede che si vada tutti insieme, quindi si litiga fino alla scelta del candidato e poi si va tutti insieme. Ed è quello che sta accadendo”. Dunque, il confronto in atto è una dinamica normale e già vista, rispetto alla quale alla fine si troverà una quadra, come vanno ripetendo gli stessi leader del centrodestra.

La “situazione atipica” per la scelta delle candidature di queste regionali

È vero comunque che in questa specifica tornata esiste “una situazione atipica”, che non si era “mai verificata prima in Italia”. “Abbiamo tre partiti: uno che è passato dal 4% al 30% e due che sono passati dal 30% all’8%. Quindi – ha spiegato Bocchino – succede che i due oggi più piccoli hanno tutti gli uscenti presidenti di regione e puntano a tutelarli, mentre il partito che ha il 30% chiede correttamente, democraticamente di esprimere la propria rappresentanza”. In questo spazio “si genera il contrasto” rispetto a due posizioni che hanno entrambe “una ratio”.

Bocchino: “Come finirà in Sardegna? Come per tutte le trattative lo sapremo all’ultimo”

La soluzione, ha chiarito Bocchino, sta nello “scegliere il candidato che può governare meglio, piacendo di più agli elettori”. Il ragionamento, che verteva in particolare sulla Sardegna, dove FdI sostiene la candidatura del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e la Lega quella dell’uscente Christian Solinas, è stato interrotto a questo punto da Lilli Gruber, la quale ha sostenuto che né Truzzo né Solinas siano candidature particolarmente forti. “Sono entrambi vincenti”, ha replicato Bocchino, ricordando anche che in Sardegna “la sinistra è in una situazione devastata“. Dunque, come finirà il confronto nel centrodestra per le candidature alle regionali? “È una trattativa e come tutte le trattative sapremo all’ultimo minuto chi l’ha spuntata”, ha chiarito Bocchino, per il quale “può anche accadere che si dà ragione sul terzo mandato a Salvini”.