Paola Perego, tumore al rene: operata d’urgenza. Paura anche per Paola Ferrari: “E’ tornato”

Tanta paura e un intervento d’urgenza, per un tumore con l’asportazione parziale di un rene, per la conduttrice televisiva Paola Perego, sottoposta a una nefrectomia per una neoplasia scoperta fortunatamente in uno stadio iniziale. E’ stata la stessa Perego a rendere nota la cosa in un post Instagram nel quale ha voluto ringraziare il prof. Gallucci e la sua equipe, che l’hanno operata, e ha sottolineato una volta di più l’importanza della prevenzione. Al post hanno risposto tantissimi amici, colleghi e semplici fan, facendole gli auguri. Nella foto scelta dalla conduttrice, una foto del suo letto d’ospedale, nella quale si vede solo una flebo. Non si conoscono ancora i tempi di recupero.

Da Paola Perego a Paola Ferrari: l’incubo del tumore

Torna l’incubo del tumore anche per la giornalista Paola Ferrari che presto dovrà subire un nuovo intervento chirurgico per rimuovere un carcinoma del viso. Ad annunciarlo è la stessa giornalista ospite di Monica Setta per ‘Storie di donne al bivio’, in onda giovedì 25 gennaio su Rai 2. “Ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione” ha dichiarato la Ferrari che già in passato era stata operata per un carcinoma maligno al viso: “Ho rischiato che mi portassero via mezzo viso. Sono stati bravissimi nel curarmi”.

Presto, dunque, un nuovo intervento per un secondo tumore, questa volta più piccolo: “L’ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto” afferma la giornalista che promette di tornare subito alla guida di ’90° minuto’.