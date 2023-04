Paola Ferrari stronca il suocero De Benedetti: “Parole disgustose contro Meloni. Mi sento offesa”

“Disgustoso mio suocero”. Senza perifrasi la giornalista Rai Paola Ferrari si avventa contro Carlo De Benedetti per le parole indegne pronunciate contro il premier Meloni. “Voglio prendere totalmente le distanze da quello che è stato detto dall’ingegner Carlo De Benedetti, che è il nonno dei miei figli: perché sono parole estremamente gravi che mi hanno profondamente turbato, dette nei confronti del Presidente del Consiglio; e in modo particolare, ma non solo, di una donna”. Senza mezzi termini la giornalista di RaiSport, sposata da 26 anni con il figlio dell’ingegnere, Marco De Benedetti, stronca l’ingegnere all’indomani delle sue ignobili dichiarazioni nel corso del festival del quotidiano Domani sul governo e sul presidente del Consiglio. De Benedetti aveva detto che “Meloni dimostra demenza”. Trasformando il festival del Domani in una sagra dell’ingiuria.

“Meloni demente”: De Benedetti stroncato dalla nuora

La giornalista sportiva della Rai Paola Ferrari, sposata da ventisei anni con l’imprenditore Marco De Benedetti, ha sentito il dovere di intervenire sulla vicenda per esprimere solidarietà alla Meloni. Lo fa con veemenza, sentendosi colpita in prima persona. Lo ha detto di getto parlando con l’Adnkronos. Pur avendo con la famiglia d’origine del marito «un rapporto molto distante da parecchi anni», ha proseguito, «certe cose mi feriscono. Trovo molto grave usare certi termini, che offendono la persona, le istituzioni italiane, per la carica che Giorgia Meloni ricopre, e tutti gli italiani che l’hanno votata». Una bruttissima pagina quella scritta da Carlo De Benedetti. E del resto, l’offesa agli italiani che compiono alle urne la loro scelta è una modalità consueta tra le file della siniistra, politica, intellettuale e imprenditoriale.

Paola Ferrrari: “Tutta la mia solidarietà alla Meloni”

Paola Ferrari, pur se la questione è delicata per la sua famiglia, ha l’onestà di definire nel giusto modo le espressioni usate dal suocero. Le definisce «disgustose, gravi, offensive e inopportune. Penso che il rispetto nei confronti dell’avversario politico sia determinante, quindi mi sento anche io offesa». De Benedetti ha usato parole esecrabili non solo contro il presidente del Consiglio ma anche contro il suo esecutivo: “Questi sono, prima di tutto, degli incompetenti. Poi sono in gran parte degli ignoranti. Poi sono in gran parte delle persone che non capiscono neanche quello che dicono”. Conclude Paola Ferrari: “Voglio esprimere a Giorgia Meloni tutta la mia solidarietà e tutto il mio profondo dispiacere per le parole che le sono state rivolte”.