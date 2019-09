Paola Ferrari, il suo viso devastato dal carcinoma: «La prevenzione salva la vita»

Paola Ferrari mostra su Instagram la foto con il carcinoma la viso. La conduttrice Rai lo fa annunciando di essere stata invitata ad una puntata di Porta a porta dedicata al tumore e alla sua prevenzione. La Ferrari recentemente durante un suo intervento a La vita in diretta aveva parlato della sua battaglia personale contro il cancro. In quell’occasione aveva svelato che all’inizio era certa di avere un banale brufolo sul viso ma poi aveva scoperto che «si trattava di un carcinoma, una cosa piuttosto seria». «Si trattava di un carcinoma nodulare infiltrante – aveva precisato Paola Ferrari – necessitava di un intervento importante di rimozione». Quel tumore che l’aveva colpita le stava mangiando i nervi e gli occhi, a detta della stessa Ferrari, che, in occasione della Maratona Rai di Telethon, confidò di aver subito 40 punti segnati dall’intervento chirurgico e che in pochi mesi le avrebbero potuto diagnosticare una paresi al volto.

Paola Ferrari e il messaggio ai fan

Ora Paola Ferrari ha destinato ai suoi follower un nuovo messaggio, anticipando in rete di essere stata invitata al format Porta a Porta: «Oggi sono stata invitata a Porta a Porta per parlare di tumore e prevenzione. Purtroppo non posso esserci. Grazie a tutti e non dimenticate mai che La Prevenzione salva la vita. #portaaporta @airc.it @fondazione_ieoccm @fondazioneumbertoveronesi @raiunofficiall”.