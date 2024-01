Paola Egonu colpisce in faccia l’ex ct con cui aveva litigato: è giallo sul labiale della pallavolista (video)

È divenuto virale in queste ore il video della pallavolista Paola Egonu che proferisce parole colorite nei confronti del suo ex allenatore. Dopo gli screzi in azzurro, Paola Egonu e l’ex ct dell’Italvolley Davide Mazzanti si sono ritrovati per la prima volta da avversari domenica sera in occasione della gara di campionato tra l’Itas Trentino e la Vero Volley Milano.

La squadra lombarda ha vinto il confronto con un netto 3-0, ma a fare notizia in queste ore è quanto accaduto nel terzo set, quando una schiacciata lungolinea della giocatrice di Cittadella ha finito per colpire in faccia, dopo la deviazione del libero, proprio il coach di Trento, al debutto sulla nuova panchina. L’allenatore ha mostrato un sorriso mostrando subito il pollice alto in segno di ok, Egonu invece ha recuperato prontamente palla senza esultare con le compagne per il punto e non ha reagito se non al momento di servire, quando a sua volta ha mostrato il pollice in alto. Prima di battere però l’azzurra si è lasciata andare a un labiale sulla cui interpretazione il web si sta scatenando.

Che cosa ha detto Paola Egonu al suo ex allenatore

Sui Social in tanti si sono scatenati leggendo il labiale della Egonu e ritenendo che avesse apostrafato l’allenatore con parole non proprio dolci. Una sorta di buon viso a cattivo gioco per Paola che mentre con la mano dimostrava fairplay nei confronti di Mazzanti per lo sfortunato episodio casuale, a parole, a quanto pare, diceva ben altro.

Come ben sanno gli appassionati di pallavolo, il rapporto tra l’allenatore e la campionessa è stato piuttosto tumultoso. Tutto ebbe inizio nel 2022, quando la giocatrice si rese protagonista di uno sfogo sugli insulti razzisti destabilizzando l’intero gruppo e spostando l’attenzione su di sé anziche sui risultati della squadra. Una situazione che Mazzanti non apprezzo e al quale replicò tenendo spesso fuori dai titolari la Egonu per gli Europei. Le conseguenze? Il fallimento dell’Italvolley nel corso della competizione continentale.