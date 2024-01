Miriam Leone: “La maternità illumina”. La replica folle delle femministe: offendi chi non ha figli

L’attrice Miriam Leone è stata incredibilemente travolta dai folli commenti di alcuni hater sui social per aver dedicato un bellissimo post alla maternità. L’ex miss Italia ha infatti ricevuto una pioggia di critiche (soprattutto da follower “dichiaratamente di sinistra” e leonesse da tastiera) soltanto perché in queste ore ha pubblicato sulla sua pagina Instagram alcune considerazioni ispirata alla gioia dell’essere madre. Il 29 dicembre scorso ha infatti dato alla luce il piccolo Orlando, avuto dal marito Paolo Carullo, con il quale è sposata dal 2021. Una storia semplice, che ai giorni nostri, diventa “politicamente scorretta”.

Il post incriminato di Miriam Leone: la maternità mi illumina

Ecco le parole incriminate. “Sono diventata mamma” scrive nel post, ancora quasi incredula, provando a spiegare tutto quello che prova: “La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica. Dare alla luce illumina. Grazie Orlando per questi primi giorni insieme – si legge ancora – la tua mamma ce la metterà sempre tutta. Grazie a Paolo (il marito, ndr) e a tutte le persone che ci sono vicine o che hanno avuto anche solo un pensiero per noi in questo momento di vita così normale e straordinario. Mi sento così, imperfetta e innamorata”.

Miriam Leone, l’attrice siciliana colpevole di avere elogiato la maternità

Tra i commenti, infatti, tante donne si sono scagliate contro l’attrice, accusandola di sminuire in questo modo chi invece non ha potuto o voluto avere figli. “Illumina anche altro nella vita” scrive una follower, e c’è chi è ancora più dura: “E chi non è riuscita a diventare madre? Non serena, non ribaltata, non aperta. Troppo difficile da capire?”. L’attrice non risponde, ma i profili social nelle ultime ore sono stati ripuliti dai commenti degli hater. Restano solo i rimproveri di chi ha fatto in tempo a leggere il delirio femminista: «I commenti cattivi per un post del genere?! Hanno proprio il cuore pieno di amore e gioia…veramente se c’è un Dio che faccia scendere un po’ di amore nel cuore,vedrete il mondo diversamente».

Un attacco che ha ricordato quello nei confronti della parlamentare FdI Lavinia Mennuni, anch’ella “colpevole” di aver elogiato la maternità e la sua bellezza incomparabile. Troppo per le professioniste rosse dell’indignazione.