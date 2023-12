Mennuni rilancia sulla maternità cool: “Una nazione che ha le culle vuote è destinata al declino” (video)

«Il problema non è solo sostenere economicamente chi mette al mondo un bambino, ma affrontare il problema culturale più profondo»: lo chiarisce Lavinia Mennuni, in un’intervista a Il Messaggero dopo le polemiche scatenate dalle sue parole sulla maternità.

La senatrice di Fratelli d’Italia bersagliata dagli attacchi dell’opposizione per quella volontà di provare a rendere di nuovo «cool» la maternità e per un’affermazione che lei stessa riconduce a sua madre («La tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma a tua volta») rilancia, identificando con l’essere mamma «una bellissima missione» e «un completamento della propria natura», «senza che questo debba impedire le legittime aspirazioni professionali che ogni donna deve poter coltivare» o «altre scelte liberamente effettuate in nome di altre missioni altrettanto nobili».

Mennuni: “Chi mi accusa che ha fatto per rilanciare la maternità?”

«Dobbiamo far comprendere alle ragazze di oggi che possono coltivare il sogno di essere lavoratrici, affermarsi nel campo che scelgono e divenire le mamme di domani – aggiunge -. Credo che su questi temi vi debba essere serietà e comunità di intenti e non si dovrebbe scadere nella polemica politica, soprattutto nella fase di emergenza che viviamo con il tasso di natalità più basso della storia italiana». La senatrice sottolinea poi che «chi non possiede argomenti si rifugia nei luoghi comuni» e che «la verità è che chi ha governato prima di noi nulla ha fatto sui temi della natalità e dell’infanzia e oggi prova fastidio non solo per le misure concrete messe in campo dal governo Meloni su questi temi».

«Una nazione che ha le culle vuote è destinata al declino – conclude Mennuni – Al contrario fare figli significa rafforzare a medio e lungo termine anche il comparto produttivo, l’economia, il sistema previdenziale. Quindi direi a chi mi accusa, bando alle ciance e al lavoro per sostenere i nostri giovani, rilanciare la natalità e dare nuova linfa al nostro futuro».