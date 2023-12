Mennuni: “La maternità torni a essere cool”. E la sinistra impazzisce. Rampelli: “Dov’è lo scandalo?”

“Mia madre mi diceva sempre: ricordati che qualsiasi cosa tu voglia fare (e io volevo fare politica da quando avevo 12 anni), la tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma a tua volta”. Lavinia Mennuni ospite di Coffe Break torna sul tema della famiglia e della natalità, due temi particolarmente cari al governo Meloni.

Mennuni: essere madri è una missione

“Dobbiamo ricordarlo alle nostre figlie”, è l’appello della senatrice di Fratelli d’Italia, “altrimenti il rischio è che in nome della realizzazione professionale, che io auspico e che è giusta, dimentichiamo che esiste la necessità e la missione, chiamiamola così, di mettere al mondo dei bambini. Che saranno i futuri cittadini italiani”.

La maternità torni a essere cool

E ancora: “Adesso utilizzerò un termine forte, che magari diventerà trash”, dice sorridendo nel salotto di Andrea Pancani. “Noi dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni a far diventare la maternità di nuovo ‘cool’. Dobbiamo far sì che le ragazze e i ragazzi di 18 e 20 anni vogliano sposarsi e creare una famiglia. Poi lo Stato verrà dietro”. Come in altri casi, ultimo la proposta di legge “giù le mani dal presepe”, il centrosinistra non ha perso tempo ad alzare la polemica contro la presunta deriva passatista della destra. Che avrebbe, neanche a dirlo, una postura reazionaria di fronte al fenomeno del crollo delle nascite.

La sinistra fa polemica: la destra è oscurantista

Raffaella Paita, senatrice renziana, è la prima a storcere il naso. “Le parole di Lavinia Mennuni sulla maternità mettono a nudo quale sia la vera concezione che Fdi ha delle donne nella società. Non protagoniste del loro destino ma ridotte a una pura funzione biologica”. Non è meno ideologico il commento della grillina Barbara Florida, presidente della Vigilanza Rai. “Le frasi pronunciate oggi dalla senatrice Mennuni di Fratelli d’Italia sono pericolose e offensive. Pericolose perché Fratelli d’Italia vede la donna esattamente come 100 anni fa”.

Rampelli: “La sinistra disconosce la maternità”

Fabio Rampelli non ci sta. “Per il pensiero unico di sinistra, che vorrebbe far nascere figli per conto terzi come con l’utero in affitto, tutto è possibile e sperimentabile. Tutto, tranne mettere al mondo figli nel modo più antico e peraltro unico esistente: attraverso l’unione di un uomo e una donna. Alla donna in particolare la sinistra impone il disconoscimento della funzione più preziosa per l’intera umanità. Una funzione – dice il vicepresidente della Camera – che non le ha consegnato il patriarcato ma la natura”.

“Studiate la storia personale di Mennuni”

“Sarebbe oltretutto utile che i negazionisti della vita, della maternità e della famiglia studiassero la storia personale della senatrice Mennuni. E si congratulassero con lei. Non solo – prosegue Rampelli – per essere madre di tre figli. Ma per aver contestualmente conseguito il titolo di avvocato del Foro di Roma, per aver ricoperto il ruolo di consigliere municipale, assessore ai lavori pubblici del territorio, consigliere comunale, presidente di commissione, riuscendo egregiamente a tenere insieme professione, impegno politico e, appunto, maternità”. La tragedia – conclude Rampelli – è che questo estremismo neo-femminista rischia di alienare alla donna il privilegio della maternità. Ed è esattamente questo il messaggio culturale con cui occorre sconfiggere la denatalità”.