Istat, cresce il saldo commerciale, Foti infierisce: “Arpie dell’opposizione smentite anche stavolta”

Dall’Istat arriva un altro risultato oggettivo che premia il governo Meloni e Tommaso Foti evoca la figura mitologica delle arpie per etichettare l’ennesimo smacco e l’inevitabile frustrazione dai banchi dell’opposizione. “È di 28,9 miliardi la crescita in 11 mesi del saldo commerciale nei primi undici mesi del 2023, a fronte del -34,7 miliardi nello stesso periodo del 2022. Dopo i numeri da record sull’occupazione delle scorse settimane, dall’Istat arrivano nuovi dati che confermano come il governo Meloni abbia imboccato la strada giusta per la rinascita dell’Italia”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

Foti: “Le arpie dell’opposizione smentite anche stavolta dall’Istat”

“Mentre aumenta il saldo commerciale – prosegue il presidente dei deputati di FdI – cala drasticamente il deficit energetico che diminuisce di 8.400milioni rispetto all’anno scorso. La stima del saldo commerciale nel mese di novembre 2023 la stima è pari a +3.889 milioni, quando nello stesso mese dello scorso anno era +1.447 milioni. Siamo addolorati – ironizza Foti citando i dati Istat – per le arpie delle opposizioni che ancora una volta vengono smentite dai numeri incontrovertibili: l’economia nazionale riparte grazie al centrodestra guidato da Fratelli d’Italia”.

Coldiretti: record storico per l’export agroalimentare

Nel dettaglio, secondo le stime Istat, nei primi undici mesi del 2023, il saldo commerciale e’ positivo per 28,9 miliardi (era -34,7 miliardi nello stesso periodo del 2022). L’Istat spiega che nei primi undici mesi dello scorso anno, l’export registra una moderata crescita tendenziale (+0,7%), cui contribuiscono in particolare le maggiori vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. (+10,0%), autoveicoli (+23,7%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,5%), articoli farmaceutici, chimico-medicali e botanici (+4,2%) e mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+5,4%).

Numeri lusinghieri: da quanto emerge dalla proiezione della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi 11 mesi, evidenziano peraltro che cibo e bevande Made in Italy crescono in controtendenza rispetto all’andamento generale anche a novembre. Un record storico per l’export agroalimentare che per l’intero 2023 raggiunge il valore massimo di sempre a 64 miliardi, con una crescita del 6% rispetto allo scorso anno.