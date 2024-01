Governo, le parole del premier rafforzano il centrodestra: idee e obiettivi condivisi, avanti a testa alta

La coalizione di governo rilancia: dopo la conferenza stampa della Meloni confermata la piena sintonia. «Dall’autonomia alle riforme, passando per il taglio delle tasse, il garantismo, la giustizia e la tolleranza zero per gli estremismi religiosi denunciati dalla Lega come accaduto a Monfalcone. Giorgia Meloni conferma a tutto campo la compattezza della maggioranza e la piena sintonia nonostante fango, attacchi e falsità», ratifica in una nota la Lega dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio. Idee e argomentazioni, quelle esplicitate dal premier, che hanno rinnovato e rilanciato al coesione di una coalizione al lavoro sui punti principali dell’agenda di governo, che vedono l’esecutivo impegnato in un lavoro di squadra che – tra riforme e sicurezza, famiglie e imprese, fisco e economia – comincia dall’unitarietà della visione d’intenti e passa per l’azione politica, e con in vista il traguardo degli obiettivi da raggiungere con efficacia e tempismo.

Governo più unito che mai: nella coalizione è piena sintonia. Lega: «Da Meloni parole confortanti»

E allora, Autonomia. Giustizia. Scuola. Passando per gestione dell’immigrazione, Europa e guerre, le forze di centrodestra al governo si ritrovano saldamente unite nelle parole e nelle posizioni confermate oggi dal premier Meloni ai giornalisti. E nel commentarle, non possono che concordare e legare ad esse gli auspici e l’impegno, partito il giorno dopo l’insediamento a Palazzo Chigi. Come conferma la Lega, che attraverso le dichiarazioni del deputato Alberto Stefani, presidente della commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale, ha tenuto a ribadire: «Da Meloni parole che dimostrano piena sintonia in maggioranza, rassicurando anche sul tema Autonomia. Una storica battaglia della Lega che il 16 gennaio approderà in Aula al Senato. Avanti tutta per una riforma attesissima, che presto vedrà la luce».

Idee chiare e obiettivi condivisi, Antoniozzi (FdI): «Meloni ha chiarito i temi», smentite le fake della sinistra»

Un commento a cui si è aggiunto a stretto giro quello del vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che sempre sullo stesso argomento ha dichiarato: «Il presidente Meloni ha chiarito perfettamente i temi dell’autonomia differenziata che si realizzerà attraverso i Lep. E che tenderà a rispettare le esigenze del Mezzogiorno. Nella conferenza stampa di stamani il nostro primo ministro ha chiarito ancora una volta i temi dell’Autonomia, smentendo tutte le polemiche artificiose della sinistra!».

Malan (FdI): «Il premier ha ribadito che la maggioranza è compatta e l’orizzonte è la legislatura»

Non solo Autonomia: le parole del premier rafforzano la coalizione di centrodestra e la strada intrapresa sulle riforme allo studio, sono il viatico e l’orizzonte di un esecutivo alacremente al lavoro. Una coalizione di centrodestra determinata a un impegno orientato al traguardo della legislatura. Come ribadisce con chiarezza il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, che commentando ai tg Rai la conferenza stampa di fine anno del premier Meloni, ha rimarcato: «Il presidente del Consiglio ha affrontato con concretezza tutti gli argomenti proposti nel corso della conferenza stampa di fine anno, ribadendo la compattezza della maggioranza, che consente un orizzonte di legislatura con in primo piano le riforme istituzionali, della giustizia e della burocrazia. Per Fratelli d’Italia sono indispensabili per attirare investimenti e creare posti di lavoro».

Governo, Barelli (FI): «Dal premier obiettivi e idee chiare. Avanti a testa alta»

Una compattezza, quella delle forze di centrodestra al governo, che anche il presidente di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ha tenuto a sottolineare, commentando: «Esprimo apprezzamento e condivisione per le parole arrivate oggi, in conferenza stampa, dal premier Giorgia Meloni sull’azione di governo. Il nostro esecutivo segue una rotta precisa, che ha consentito – seppur in una congiuntura storica complessa – di dare sostegno concreto alle fasce più deboli. E di rafforzare i comparti strategici del nostro Paese. Forza Italia è convintamente parte di questo governo per realizzare assieme agli alleati le riforme contenute nel programma elettorale di centrodestra. Andiamo avanti a testa alta, facendo valere le nostre posizioni in Europa e nel mondo. Onorando appieno il mandato ricevuto dagli elettori. Obiettivi e idee chiare per dare agli italiani le risposte che attendono».

Gasparri: «Il governo andrà avanti a lungo, da Meloni risposte esaurienti»

Un concetto – e un valore – quello dell’unità del governo al lavoro per dare risposte agli italiani, alle loro famiglie e alle loro imprese, che sempre da Forza Italia ha rilanciato anche il presidente dei senatori azzurri, Maurizio Gasparri. Il quale, intervenendo ai Tg, ha dichiarato: «La Meloni ha dato risposte chiare ed esaurienti su tutti i temi. Dall’elezione diretta del premier ai temi della concorrenza e dell’Europa. Dagli scandali Pd – Degni alla Corte dei Conti – e fino all’invadenza di Giuliano Amato. Un governo con le idee chiare, che andrà avanti a lungo».

Sisto sulla Giustizia: «Meloni sgombra campo dalle fake news: la riforma e le priorità»

Dalla Lega a Forza Italia, insomma, consensi e accordo condiviso sono le coordinate che segnano la road map dell’esecutivo al lavoro su nuove sfide e emergenze e lacune rimaste inevase dai precedenti governi. E allora: «Nella sua conferenza stampa, Giorgia Meloni ha sgombrato il campo dalle troppe fake news che sono circolate nelle ultime settimane rispetto alla Giustizia: la riforma si farà, e sarà all’insegna del garantismo», ha rassicurato il senatore di Forza Italia e viceministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto. Asserendo in calce: «Un cambiamento che Forza Italia ha tra le “ragioni sociali” della propria esperienza politica. A partire dall’impegno fondativo di Silvio Berlusconi. È un percorso che abbiamo già cominciato a delineare in questo primo anno di governo».

Scuola, Frassinetti (FdI): «Meloni sempre dalla parte di studenti meritevoli e bisognosi»

Infine, la scuola. Un tema di rilievo tra i primi punti all’ordine del giorno del governo, sul quale il sottosegretario al ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti (FdI), richiamandosi alle parole della Meloni di questa mattina, ha sottolineato: «Anche oggi nella sua conferenza stampa il Presidente del Consiglio ha parlato degli studenti meritevoli e bisognosi prevedendo un sistema adeguato di Borse di Studio che possa agevolarli nel proprio percorso di istruzione e formazione. Infatti, in base al merito vanno supportati gli studenti privi di mezzi economici adeguati erogando loro borse di studio, l’importante è che tutti possano partire dallo stesso livello. Aumentare le opportunità in base al merito significa anche contrastare la dispersione scolastica e contenere la fuga di cervelli, consentendo ai nostri giovani di considerare l’Italia come una nazione che premia le competenze e le capacità di tutti, indipendentemente dal reddito di provenienza».