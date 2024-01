Follia a Prato, balordi mettono petardi nel tabernacolo: distrutta l’immagine della Madonna

Follia a Prato. Lascia senza parole l’azione il Capodanno degli idioti che si scatenano contro il tabernacolo della Madonna che si trova fra via del Guado e via della Montagnola. La sera del 31 dicembre, intorno alle 20, un gruppetto di vandali hanno lanciato alcuni petardi contro il tabernacolo. Ad accorgersi di quello che era accaduto sono stati alcuni passanti che hanno subito allertato i carabinieri. Si tratta di un calco in gesso fatto realizzare nel 2006 dal parroco di Maliseti don Santino Brunetti, con l’appoggio di alcuni fedeli edel vescovo di allora Simoni. Lo riporta la Nazione. Niente valore materiale, msa grande valore spirituale: fedeli e parrocchiani che erano molto legati a quell’immagine della Madonna.

Petardi nel Tabernacolo della Madonna

La sera del 31 dicembre alcuni balordi hanno fatto esplodere un petardo proprio all’interno del tabernacolo danneggiando seriamente l’immagine sacra. Nessuna traccia dei balordi che si sono dileguati. L’episodio avvenuto nella stessa serata dello scempio del Bambinello decapitato a Monfalcone, mette tanta tristezza, oltreché rabbia. Indignazione fra i residenti della frazione che tenevano molto a quel luogo sacro. La realtà amara è che difficilmente si risalirà ai responsabili perchè nella zoina non ci sono telecamere.

Petardi nel tabernacolo, Madonna danneggiata: il Capodanno dei cretini

Lo scoppio del petardo ha danneggiato il calco della Madonna e ha divelto i fiori e i piccoli vasi che si trovavano all’interno del tabernacolo. Offerte dei fedeli, visto che attorno a quel luogo spesso la cittadinanza ha organizzato raccolte di fondi per i bisognosi. Dunque, la pocchezza morale degli autori è sconfortante e sintomo di una corsa al vandalismo che è inquietante spia di desiderio di profanazione fine a se stesso. I carabinieri faranno accertamenti per risalire all’identità dei balordi che hanno preso di mira la madonnina del Guado. Sulla base di una prima ricostruzione- staqndo ai siti locali- si tratterebbe di un caso di vandalismo. Anche se non è del tutto escluso che possa essersi trattato di un gesto di matrice religiosa.