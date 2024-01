Federica Pellegrini è diventata mamma. L’annuncio social dei neo-genitori svela col sorriso il segreto sul nome

Federica Pellegrini è diventata mamma. Dopo «2 giorni complicati», scrive il marito dell’ex nuotatrice Matteo Giunta su Instagram, è nata Matilde. «Finalmente sei arrivata!!!», aggiunge nel post accompagnato da una foto di loro tre. La piccola è la prima figlia della Divina ed è venuta alla luce alle 6.51 di oggi, mercoledì 3 gennaio 2024. «Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore», si legge ancora nel post con cui i neo-genitori hanno dato il lieto annuncio e condiviso con i follower la gioia della nascita della loro piccola. E subito sono arrivate le felicitazioni del presidente del Consiglio per il lieto evento: «Auguri alla nostra campionessa Federica Pellegrini, a suo marito Matteo, e benvenuta alla piccola Matilde!» ha scritto Giorgia Meloni sui social alla campionessa, mamma della piccola Matilde nata nelle prime ore del mattino.

Federica Pellegrini è diventata mamma: è nata Matilde

Il post dell’annuncio dei neo-genitori, naturalmente, è gettonatissimo. Corredato dalla foto che presenta – senza mostrarne il viso – la bimba appena nata che Federica Pellegrini stringe tra le sue braccia, della piccola si vede solo la testolina coperta da una cuffietta rosa. La mamma premurosamente le nasconde il viso con la mano. Accanto a loro Matteo Giunta in un’esplosione di gioia, sorridente e con gli occhi lucidi. La campionessa di nuoto, invece, ha lo sguardo provato, ma un’espressione serena mentre abbraccia la sua bambina appena nata. Uno scatto che racchiude un mondo e che chiude il cerchio su una gravidanza attesa. Annunciata dopo vari falsi allarmi e indiscrezioni rivelatesi infondate fino al messaggio ufficiale. E su cui si è alimentato a lungo il più classico dei misteri relativi a un nascituro: quello sul nome.

Il segreto del nome e l’auspicio del nonno sulla data del parto…

Dopo aver a lungo mantenuto il segreto, infatti, solo oggi i neogenitori hanno rivelato il nome scelto per la loro figlia, che finora tutti conoscevano come “Meringa”. Amanti della loro privacy, mamma e papà lo hanno rivelato solo dopo l’arrivo del bebè: si chiama Matilde. Così come è arrivato a termine il viaggio gestazionale, il cui termine Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano inizialmente rivelato che sarebbe stato tra Natale e Capodanno. Specificando poi che la data prevista era il 29 dicembre. E invece la nipotina ha esaudito il desiderio del padre della ex nuotatrice, che sperava che la piccola potesse allargare la famiglia a 2024 iniziato, perché – come ricorda il Tgcom24 – «gli sarebbe piaciuto se fosse nata in un anno olimpico come sua figlia».

L’annuncio social di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: «Finalmente sei arrivata»

E così è stato. Matilde è arrivata oggi, a nuovo anno appena scoccato, dopo «2 giorni complicati» come ha scritto il papà nel post dell’annuncio social. E adesso la famiglia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta straripa d’amore. Alla coppia, che ha già i quattro cani – i bulldog francesi Vanessa, Rocky, Bianca e Cesare – si è unita “Meringhetta”, che ha reso mamma super-felice la super campionessa italiana.

