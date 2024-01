Disturbi alimentari, Schillaci: “Stanziati dieci milioni in più”. FdI: smentite le illazioni della sinistra

“Ho deciso, con un emendamento che sarà proposto in conversione al decreto Milleproroghe, di mettere a disposizione del Fondo straordinario contro i disturbi alimentari un fondo pari a 10 milioni di euro per il 2024, pur in assenza della completa rendicontazione da parte delle Regioni”. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo a un’interrogazione durante il Question time alla Camera. Parole che mettono fine alle preoccupazioni delle associazioni di pazienti e famiglie sul mancato rifinanziamento del Fondo nell’ultima legge di Bilancio.

Disturbi alimentari, Schillaci: nel 2024 10 milioni in più

“Resta fermo – ha precisato Schillaci – che con l’entrata in vigore del nuovo Nomenclatore tariffario sarà garantita finalmente la piena copertura finanziaria in modo strutturale per l’erogazione delle prestazioni per tutti i pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare. Che rende di fatto non più necessario un qualsivoglia Fondo straordinario a carattere temporaneo che finora è stato sperimentato”. Il titolare della Salute ha anche fatto il punto dell’utilizzo di Regioni e Province dei finanziamenti del Fondo straordinario per dare risposte a chi soffre di bulimia e anoressia.

“Le Regioni hanno speso il 59% del Fondo straordinario”

“A oggi dalle relazioni intermedie presentate si evince che le Regioni e le Province autonome hanno impegnato il 59% del finanziamento che arriva dal fondo straordinario. E speso solo il 3% del finanziamento complessivo”. Tra le misure adottate da Schillaci anche nuove prestazioni ambulatoriali in esenzione – in totale 32 – per le persone affette da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. “Nello specifico, gli assistiti affetti da anoressia e bulimia possono accedere – ha precisato – a 16 nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale appropriate per il monitoraggio della malattia”.

FdI: smentite le speculazione della sinistra

“Le parole del ministro Schillaci di oggi al question time alla Camera hanno messo fine a illazioni e vergognose speculazioni che sono state fatte dalle opposizioni sulla pelle di tantissime persone che soffrono di patologie quali anoressia e bulimia”. Così Francesco Ciancitto di Fratelli d’Italia. ” Sono infatti ben 10 i milioni di euro che vengono stanziati per quest’anno per il Fondo straordinario contro i disturbi alimentari. Dal primo aprile, con l’entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario, verrà inoltre garantita la totale erogazione delle prestazioni. Come ha ricordato il ministro, che ringrazio per la passione e la dedizione, con il nuovo aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza chi soffre di disturbi alimentari avrà garantite 16 nuove prestazioni ambulatoriali concesse in esenzione. La sinistra – prosegue il parlamentare – che ha tanto criticato il governo su un tema così importante, guardi in casa propria. Ci sono infatti delle Regioni, come la Campania e la Puglia, guidate dal Pd, in cui sono irrisori i fondi spesi messi a disposizione. Per il governo Meloni quello dei disturbi alimentari è un tema importantissimo che sta affrontando con cura”.