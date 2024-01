Delitto Tramontano, Impagnatiello piange: “Chiedo scusa”. La sorella e il padre di Giulia escono dall’aula

Il 30enne ex barman, reo confesso dell’omicidio di Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello, si è presentato in jeans e barba lunga. In aula i familiari della vittima, il padre e la sorella hanno un solo grido: «Vogliamo giustizia». Nell’aula della Corte d’Assise del Tribunale di Milano si è aperto il processo per l’uccisione della ex fidanzata. Un omicidio efferato compiuto contro la donna in stato interessante. E’ accusato di omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal vincolo affettivo, di occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza.

Delitto Giulia Tramontano, il pianto dell’omicida nella gabbia

Davanti all’assalto di telecamere e fotografi, il 30enne ha abbassato lo sguardo, è rimasto in silenzio. Ha pianto e si è asciugato le lacrime dal viso con un fazzoletto bianco. Ha poi rilasciato alcune dichiarazioni spontanee. «Sono sconvolto e perso», ha detto. «Da quel giorno non vivo più, ogni sera spero di non svegliarmi più. Ho distrutto la vita di Giulia e Thiago. Mi scuso. Non posso chiedere perdono». La famiglia della 29enne incinta di 7 mesi uccisa il 27 maggio a Senago, nel Milanese, chiede che venga condannato all’ergastolo. L’avvocato Giovanni Cacciapuoti è categorico: “Per lui la condanna che merita”. Alessandro Impagnatiello piange e, con voce tremante, chiede scusa più volte alla famiglia di Giulia Tramontano. Chiara – la sorella della vittima – è uscita dall’aula seguita dal padre -. Indignati, non intendono ascoltare altro. Impagnatiello dice: “anch’io sono andato, anch’io non vivo più”.

Impagnatiello: “Quel giorno ho distrutto la vita di Giulia e Thiago”

“Quel giorno ho distrutto la vita di Giulia e di nostro figlio”. È uno dei passaggi delle dichiarazioni spontanee di Impagnatiello. “Ogni sera spero di non svegliarmi più. Non ci sono parole corrette da dire – afferma- .Quanto fatto resterà una cosa per sempre inspiegabile”. L’omicidio di Giulia e Thiago è stata di “una disumanità che mi ha sconvolto”, dice a voce bassa e incerta.