Caivano, bimba precipita dal secondo piano: è grave. Era sola in casa, i vicini hanno allertato il 118

Una bimba di cinque anni – che era sola in casa- è precipitata pochi dal secondo piano di un palazzo di Caivano, in provincia di Napoli, in via Volta. Sembrerebbe dalle prime ricostruzioni che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la biancheria. La piccola è grave. E’ stata trasportata all’ospedale Santobono, in prognosi riservata. Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità. La piccola era da sola in casa: dai primi accertamenti si tratterebbe, quindi, di un incidente. La bimba, nata in Italia, è figlia di cittadini stranieri regolari.

Il tragico episodio riporta, tuttavia, alla mente terribili vicende di cronaca nera. Il caso della piccola Fortuna Loffredo, lanciata nel vuoto nell’estate 2014 da una palazzina nel Parco verde di Caivano, che ora grazie al governo Meloni sta conoscendo una fase di riqualificazione totale: la piccola era stata vittima di violenti abusi sessuali. Per la sua morte sono stati condannati Marianna Fabozzi e il compagno Raimondo Caputo. Nello stesso luogo, un altro bambino era morto un anno e due mesi prima precipitando dalla finestra di casa: si tratta del piccolo Antonio Giglio, di appena 4 anni, figlio di Marianna Fabozzi e Gennaro Giglio. La bambina precipitata dal secondo piano era sola in casa e ad accorgersi dell’incidente sono stati i vicini, che hanno immediatamente allertato il 118 e le forze dell’ordine. Come apprende NapoliToday da fonti interne, la bimba è arrivata al Santobono verso le 10.30. Era vigile. I sanitari la stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti. Da un primo esame non risulterebbero macrolesioni, ma chiaramente bisognerà attendere la conclusione dell’iter diagnostico prima di sciogliere la prognosi.