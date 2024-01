Netanyahu smentisce la Cnn: “Con Biden non ho mai dato via libera allo Stato palestinese”

Sembrava vicina una storica svolta, non era così. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha negato di aver detto al presidente americano Joe Biden di non escludere la possibilità di uno stato palestinese. La smentita a quanto riferito dalla Cnn, che citava una fonte ben informata, è arrivata con un comunicato dell’ufficio del premier. Comunicato diffuso malgrado il riposo dello shabbat, a sottolineare l’urgenza di una pronta smentita.

La smentita di Netanyauh alla Cnn sullo stato palestinese

“Nella sua conversazione ieri sera con il presidente Biden, il primo ministro Netanyahu ha ripetuto la sua coerente posizione da anni, espressa anche in una conferenza stampa il giorno precedente: dopo l’eliminazione di Hamas, Israele deve mantenere il pieno controllo di sicurezza della Striscia di Gaza in modo da assicurare che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele, e questo confligge con la richiesta di sovranità palestinese”, afferma il comunicato.

Interrogato dai giornalisti in Usa se è impossibile un accordo con due stati fino a quando Netanyahu sarà premier, Biden aveva risposto che “non è così”. “Ci sono tanti tipi di soluzioni con due stati. Ci sono paesi membri dell’Onu che non hanno forze militari. Altri che hanno limitazioni”, aveva spiegato.

Hamas non crede a nessuno

“L’illusione che predica Biden su uno stato palestinese e sulle sue caratteristiche non inganna il nostro popolo”. E’ quanto afferma un esponente dell’ufficio politico di Hamas, Izzat al-Rishq, in risposta alle dichiarazioni del presidente americano riguardo alla possibilità che il premier israeliano Benjamin Netanyahu, con il quale ieri ha avuto un colloquio telefonico, accetti qualche forma di stato palestinese. “Biden è partner a pieno della guerra genocida e il nostro popolo non si aspetta nulla di buono da lui”, ha aggiunto.