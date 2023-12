Visita a sorpresa di Giambruno ad Atreju: il saluto ad Arianna, qualche selfie e nessuna dichiarazione (video)

Una visita a sorpresa e comunque fuori scaletta. Anche Andrea Giambruno fa visita ad Atreju e passeggia tra militanti e curiosi nel villaggio allestito all’ombra di Castel Sant’Angelo che ospita la kermesse di Fratelli d’Italia. Il giornalista, ex compagno della premier Giorgia Meloni, si intrattiene nei pressi delle sale allestite per i dibattiti politici. Poi entra proprio mentre sta parlando Matteo Renzi con un capannello di giornalisti che invano cercano di fargli dire qualcosa. Ma non ne ricavano nulla. Non risponde mentre telecamere e taccuini lo tallonano. Giambruno cammina, come si vede nei video trasmessi subito dopo, accompagnato dal sottosegretario Delmastro. “Come mai è qui?” “È emozionato?”. “Verrà qui anche domani?”. Sorride ma non risponde.

Giambruno ad Atreju: passeggia tra gli stand ed entra in sala mentre parla Renzi

Giambruno è arrivato poco prima delle 16 dall’ingresso principale della festa, subito notato da curiosi e giornalisti che lo hanno ‘accompagnato’ mentre scendeva la lunga scalinata che porta al piazzale. Proprio dove si trovano l’albero di Natale bianco e i pannelli che raccontano le trasferte internazionali di Giorgia Meloni e la tensostruttura per i dibattiti. Poi è entrato nella sala durante il dibattito infuocato sulla giustizia. Tra il pubblico c’è anche Arianna Meloni che si è vista arrivare il giornalista alle spalle. Stupita ha salutato l’ospite imprevisto, che le ha fatto un galante baciamano. Mentre dallo staff si affrettano a chiedere a Giambruno di portarsi nella zona del retro-palco, lontano da telecamere e giornalisti.

Saluta Arianna Meloni e non rilascia dichiarazioni

Dopo un paio di ore Giambruno ha lasciato Atreju. Il giornalista, ha assistito a parte del dibattito sui temi del lavoro, poi ha lasciato la sedia a margine del palco, dove è rimasto lontano dai giornalisti. Uscito dal tendone, ha percorso il lungo viale, tra gli stand natalizi, senza voler rispondere alle domande dei cronisti. Qualche abbraccio, stretta di mano e selfie. Neanche una battuta invece fino all’uscita. Sempre da solo, ha lasciato la zona di Castel Sant’Angelo prendendo a piedi il lungotevere.