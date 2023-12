Vergognoso attacco di Conte contro Giorgia Meloni influenzata: “Non ci mette la faccia”

Fino a dove si spinge il livore di Giuseppe Conte. La premier Meloni ha dovuto stravolgere la sua agenda perché una brutta influenza la sta mettendo ko da giorni. Costringendola a rinviare per la seconda volta la conferenza stampa di fine anno, a data ancora da destinarsi. E Giuseppe Conte fa sciacallaggio sulla salute della attacca, ironizzando sulla salute della presidente del Consiglio. Il titolo del post recita: “Avete visto Giorgia Meloni?”, corredato dalla foto al bar in notturna della premier italiana con Scholz e Macron a Bruxelles.

“Un tedesco, un francese e un’italiana si ritrovano seduti al tavolo di un bar. Sembra l’inizio di una barzelletta. Ne girano tante costruite su questo schema. Di solito terminano con il nostro connazionale che – grazie a un colpo di ingegno o a una trovata furba – riesce ad avere la meglio sugli altri. Purtroppo non è andata così nella realtà. A quel tavolo si è consumato il fallimento europeo di Giorgia Meloni”. E riversa tutto il suo veleno sul nuovo Patto di stabilità. Prosegue su Fb:

Tutto il veleno di Conte: approfitta della premier influenzata

“Un incredibile fallimento di fronte al quale Giorgia Meloni – continua Conte – non ha avuto neanche il coraggio di metterci la faccia, di spendere una parola di spiegazione per i cittadini italiani”. Quindi la vergogna: infierisce sullo stato di salute che assilla da giorni la premier, che certo non è un che si risparmia. “Ha annullato per due volte la conferenza stampa di fine anno perché influenzata – ha da ridire Conte- e ha trovato solo il tempo per un video social con l’albero di Natale per farci gli auguri. Degli auguri abbiamo sicuramente tanto bisogno; visto che oggi lo stesso Giorgetti ha dovuto ammettere che il Patto negoziato in Europa è peggiore della proposta iniziale della Commissione europea”.

Conte al delirio: “Meloni china il capo in Europa”

Il delirio prosegue: “Addirittura Mario Monti aveva suggerito a Meloni ‘cuor di leone’ di farsi sentire in Europa e porre il veto dell’Italia. La Presidente del Consiglio ha però preferito chinare il capo e arrendersi al ritorno dell’austerità. In campagna elettorale, parlando di Europa, Meloni aveva detto che con lei al Governo la pacchia a Bruxelles sarebbe sicuramente finita. In molti le hanno creduto. Oggi sono sicuramente loro i più delusi. Mai avrebbero immaginato che con lei al Governo la pacchia sarebbe finita per l’Italia”.