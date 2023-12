Venessa Ballan uccisa da 8 coltellate. Un filmato incastra il kosovaro arrestato per il femminicidio (video)

Vanessa Ballan è stata uccisa con 8 coltellate, 2 superficiali e 6 profonde, tutte nella zona toracica. È quanto emerge dall’autopsia, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli presso l’ospedale di Treviso, sul corpo della giovane di 27 anni, incinta di pochi mesi, uccisa a Riese Pio X , in provincia di Treviso. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, da quanto si apprende da fonti di via Arenula, ha chiesto agli uffici competenti del dicastero di acquisire una relazione dettagliata sul femminicidio di Vanessa.

Autopsia, Vanessa uccisa da 8 coltellate

Tutti gli indizi portano a di Fandaj Bujar, l’uomo di origini kosovare arrestato, come l’assassino delle donna. A incastrare l’uomo, individuato dal marito della vittima in stato di choc che era presente alla tragedia, alcuni frame di un video. Nel filmato si vede un uomo, con abiti “simili a quelli sequestrati dall’indagato al momento del fermo, che si aggirava nei pressi dell’abitazione di Vanessa Ballan la mattina del 19 dicembre, con una borsa scura (la stessa sequestrata dai militari dell’Arma)”. L’uomo è stato ripreso mentre scavalcava la recinzione della villetta, introducendosi in casa.

Un video incastra Fandaj Bujar

Inoltre sul luogo del delitto è stato rinvenuto un martello con la scritta ‘7 color’, “che fa capo all’indagato”. Usato dall’omicida per rompere il vetro di una portafinestra ed irrompere nell’abitazione (l’attrezzo è stato poi posto sotto sequestro). Infine, “il coltello con manico di legno e lama di 20 cm ritrovato nel lavello della cucina parzialmente lavato e anch’esso sottoposto a sequestro”, è identico a un altro ritrovato nella borsa degli attrezzi dell’omicida e della stessa serie di quelli ritrovati a casa di Fandaj.

Sposata da 11 anni e incinta da pochi mesi

Vanessa, commessa al supermercato Eurospin di Riese, era sposata dal 2013 con Nicola con il quale viveva. La coppia ha un figlio di 5 anni ed era in attesa del secondo. Si erano trasferiti a Riese da Castelfranco Veneto, località di cui sono entrambi originari.

Secondo quanto spiegato il giorno dopo il fermo di Bujar, Vanessa Ballan e il 41enne avevano avuto una relazione. Storia che si era chiusa, ma lui non lo aveva accettato. E continuava a perseguitarla. Il procuratore ha detto che circa cinquanta giorni fa la vittima aveva depositato una querela per stalking nei confronti di Bujar.