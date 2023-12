Vannacci verso la candidatura con la Lega: “La prenderò in considerazione”. Smentite le notizie di Report

Su una sua possibile candidatura alle europee offerta dalla Lega il generale Roberto Vannacci, interpellato da Affaritaliani.it ha risposto che “se questa opportunità si realizzasse davvero la prenderò in considerazione e la valuterò”. Da domani in poi tutte le strade sono possibili”, ha aggiunto. Sembra dunque prendere corpo l’ipotesi già circolata questa estate della possibilità di una candidatura alle europee del generale che ha dato alle stampe su Amazon il discusso libro “Il mondo al contrario”, che ha rappresentato un caso politico per le bacchettate ricevute dal ministro Crosetto e per l’avvio di una inchiesta interna dei superiori nei confronti del generale.

Di recente Roberto Vannacci era stato nominato capo di Stato Maggiore di Comfoter, forze operative terrestri. Non una promozione ma solo un incarico adeguato al suo ruolo, avevano precisato fonti della Difesa. Il primo giorno di servizio a Roma per il generale si è caratterizzato per la notifica allo stesso dei rilievi disciplinari nell’ambito dell’inchiesta avviata dopo la pubblicazione del libro “Il mondo al contrario”. Vannacci, ricevuta la notifica dell’avvio dell’inchiesta formale, ha comunicato di volersi prendere un periodo di licenza.

Il vicesegretario della Lega Andrea Crippa non smentisce e non conferma, parlando con Adnkronos, la candidatura del generale. “Come ho già detto e ripeto il generale Vannacci lo ritengo una ottima persona e penso possa essere una risorsa ottima anche in politica, le liste si faranno più in là, le scelte come è giusto spettano al nostro segretario federale, Matteo Salvini”.

La trasmissione Report una settimana fa aveva parlato di una trattativa per la candidatura del generale Roberto Vannacci, compreso un ‘risarcimento’ nel caso di una sua mancata elezione alle europee. Notizia seccamente smentita dalla Lega e dallo stesso generale che, in una intervista al Fatto, aveva risposto che in caso di candidatura si sarebbe finanziato con i proventi del suo libro.