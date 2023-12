Tornado devastante sul Tennessee: 6 morti, 23 feriti. “Anche i camion volavano come foglie” (video)

Sono almeno 6 le vittime, tra le quali un bambino e oltre e 20 i feriti del tornado che ha colpito in queste ore gli Stati Uniti: le forti tempeste hanno colpito la zona centrale dello Stato del Tennessee, con danni registrati a case e attività commerciali in diverse città.

Tre delle vittime, fra cui un bambino, sono rimaste uccise dopo che quello che si pensa sia un tornado, durato almeno 20 minuti, ha colpito la contea di Montgomery a nord di Nashville, vicino al confine con il Kentucky, e altre tre persone sono morte per le forti tempeste che hanno colpito un quartiere di Nashville poco a nord del centro. I 23 feriti si trovano in cura in ospedali della contea di Montgomery.

Diverse persone hanno pubblicato video dei tornado nel sud sui social media, incluso un filmato su X che ha visto un tornado colpire un centro sportivo a Madison e causando un’enorme esplosione. Le foto pubblicate dai vigili del fuoco locali sui social media mostrano case distrutte con detriti sparsi nei prati, un rimorchio di un trattore ribaltato su un lato. “Ho visto un camion volare come una foglia”, ha scritto sui social un utente da Clarksville, nella contea di Montgomery. Devastazioni anche a Nashville, dove sono caduti decine di pali della corrente.

Il governatore del Tennessee, Bill Lee, ha dichiarato ai media statali che lui e la moglie Maria stanno pregando per tutti gli abitanti del Tennessee colpiti dalle tempeste. «Piangiamo le vite perse e chiediamo a tutti di continuare a seguire le indicazioni dei funzionari locali e dello Stato», ha dichiarato Lee in un comunicato. Il servizio meteorologico nazionale aveva emesso diversi avvisi di tornado in Tennesse. Secondo PowerOutage.us, sabato sera più di 80mila utenti di linee elettriche erano senza corrente in Tennessee.