Usa, tornado devastante in Texas: “La città di Matador è stata spazzata via” (video)

Una nuova calamità si è abbattuta sugli Usa, stavolta sul Texas, dove la piccola città di Matador è stata spazzata via da un devastante tornado. Allo stato attuale si contano quattro morti e dieci feriti su una popolazione complessiva di 600 abitanti. Enormi i danni, la cui portata appare evidente nei numerosi video rilanciati in rete e sui canali nazionali di news. Oltre 100mila persone nello Stato, poi, sarebbero rimaste senza elettricità.

A Matador, Texas, “un tornado senza precedenti”

I servizi di emergenza locali hanno parlato di “un tornado senza precedenti” e la National Oceanic and Atmospheric Administration ha riferito di interi edifici distrutti dai venti fortissimi. “La parte occidentale della città è stata praticamente spazzata via”, ha detto Brandon Moore, un funzionario cittadino, parlando di alberi, case e attività commerciali che sono stati distrutti. E potrebbe non essere ancora finita dato che, per oggi, la Divisione per la gestione delle emergenze del Texas ha chiesto ai residenti di prestare attenzione agli avvertimenti locali e di rimanere vigili. Negli Stati Uniti quest’anno sono 69 le persone che sono morte a causa dei tornado, un numero tre volte superiore a quello del 2022.

Un mese nero per gli Usa

Solo pochi giorni fa, poi, dal Nevada erano arrivate le immagini impressionanti di una vasta invasione di grilli cannibali, che stavo causando enormi disagi e problemi di sicurezza alla popolazione. Due settimane fa, infine, in tutto il mondo sono rimbalzate le immagini di New York coperta da una coltre di fumo arancione, causato dagli incendi in Canada. Una situazione che aveva coinvolto anche altre città e altri Stati dell’Unione.