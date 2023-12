Tentata rapina a un furgone portavalori sulla Milano-Torino: autostrada chiusa, rapinatori in fuga

Tentata rapina questa mattina attorno alle 6.30 sull’autostrada Milano-Torino a un furgone portavalori diretto verso Torino. Il mezzo ha subito un tentativo di blocco vicino al ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, in provincia di Novara. Il tentativo sarebbe avvenuto tramite un tir messo di traverso a bloccare le corsie. Una banda di ladri armati ha cercato di bloccare il mezzo blindato mettendo un camion di traverso lungo la carreggiata, in direzione Milano.

La ricostruzione dei fatti

L’autista del furgone, secondo le prime informazioni, con prontezza di riflessi è riuscito a evitare il blocco e dare l’allame. L’uomo ha proseguire la marcia riuscendo a mettersi in salvo uscendo al casello di Novara Est. Sul posto la polizia stradale e la mobile. Traffico in tilt con lunghe code sull’autostrada, essendo state coinvolte entrambe le carreggiate.

Tentata rapina a un furgone portavalori sulla A4

Il tir il portavalori è ancora fermo e gli investigatori stanno lavorando per capire quante fossero le persone pronte per il colpo in autostrada. L’A4 intanto è ancora parzialmente bloccata in entrambe le direzioni nel tratto interessato dal tentativo di rapina, con code.

I rapinatori sono in fuga

I malviventi che hanno tentato di bloccare il furgone portavalori sulla A4, nella zona di Novara, sono in fuga. La polizia stradale li sta cercando in Piemonte e in Lombardia. Avrebbero sparato ma, a quanto si apprende, non ci sono feriti tra gli automobilisti in transito, né per quanto riguarda il furgone portavalori né per il mezzo pesante usato per tentare la rapina.