Schlein, livore allo stato puro: “Atreju show di terz’ordine”. Donzelli la fulmina: “Sembra che tu rosichi”

Elly Schlein non ha perso un minuto di tempo. Giorgia Meloni ha appena finito di abbracciare la gente di Atreju, che subito la segretaria del Pd si lancia in schizzi di veleno incontrollabili: “Giorgia non insultare italiani, state togliendo pane alle famiglie”. Secondo delirio: “Atreju spettacolo di terz’ordine con eversori che vorrebbero appendere persone”. Il disco è sempre lo stesso, quello rotto, che ripete anche a sprezzo del ridicolo: “Mentre fa festa ad Atreju il governo lascia 900mila famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto; fa cassa sui poveri solo per finanziare i suoi condoni fiscali”. Dai social Elly Schlein continua a sprizzare livore da tutti i pori, più o meno come ha fatto sabato Romano Prodi. La sua critica è scomposta, sintomo di una mancanza di lucidità che si taglia col coltello. “Cara Giorgia – dice Schlein- non continuate a insultare gli italiani. Una volta si diceva panem et circenses: voi alle famiglie il pane lo state togliendo. E date solo uno spettacolino di terz’ordine con eversori che vorrebbero appendere le persone a testa in giù”.

A Donzelli bastano poche parole per zittire la Schlein

Il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, a breve giro di posta sbriciola con sarcasmo le critiche mosse dalla segretaria dem. “Mi dispiace che Elly Schlein abbia preso così male il confronto, non andato bene a quanto pare, della sua contromanifestazione rispetto ad Atreju. Poteva prenderla anche con più stile, comunque vicinanza e solidarietà a Elly Schlein. A me non è sembrato un patetico show di terz’ordine. Non so com’è andata la festicciola con Prodi e Letta. Sicuramente sarà stata entusiasmante, molto più bella e affascinante, molto più frequentata di questa festa”. Il riferimento di Donzelli è alla due giorni dem negli Studi ex De Paolis sulla Tiburtina, che certo non regge il confronto con il riscontro di popolo di Atreju.

Donzelli alla segretaria Pd: “L’impressione è che tu stia rosicando”

Per cui Donzelli punge loa Schlein: “Se questo lo considera uno spettacolino di terz’ordine, sicuramente la festicciola che hanno fatto loro sarà andata molto meglio della nostra, siamo contenti per loro. L’impressione è che stiano un po’ rosicando per la bella riuscita della festa. Perché è una festa di popolo che ha coinvolto famiglie e ogni orientamento politico, ogni confronto culturale. Se a qualcuno è rimasto indigesto ci dispiace per loro. Noi siamo contenti di come è andata la nostra festa”.

Donzelli sarcastico: “La vostra festicciola sarà andata meglio…”

Le dichiarazioni scomposte della Schlein sono giunte Probabilmente dopo avere seguito video e immagini provenienti dalla kermesse di Fdi. Lì Schlein ha potuto constatare cosa sia il consenso vero, il dialogo con gli elettori, vero, la capacità politica di aggregare personalità internazionali. E la verità fa male. Il rapporto con la sua convenzion anti-Atreju , con Prodi, Gentiloni., Letta, Boldrini, Picierno e Bindi non consente il minimo paragone con quanto visto dalle pareti di Castel Sant’Angelo. E a lei non resta che vuotare tutto il fiele della terra contro la premier:

Da Schlein livore allo stato puro”

“La misura è colma, tornate al lavoro e occupatevi del lavoro povero: perché è a voi che è mancato il coraggio di venire in Parlamento a votare contro il salario minimo, avete preferito annullare la discussione. Ma i problemi degli italiani non li potete annullare nel vostro patetico show”. Livore allo stato puro. Ogni concetto da lei enunciato è stato smentito dai fatti. Eppure continua ad insultare. Proprio ciò che Meloni l’aveva diffidata dal fare qualche ora prima: “Cara Elly, puoi anche decidere di non partecipare ma non per questo devi insultare chi ha accettato questo invito. Perché hanno avuto un coraggio che a voi difetta”. Ma oltre l’insulto, probabillente, non c’è nulla al momento da contrapporre. Né contenutisticamente che dialetticamente.

Donzelli zittisce Schlein con i numeri

“Trentamila presenze nei quattro giorni di manifestazione. 44 confronti con 244 personaggi nazionali ed internazionali ospitati nei 5 mila metri quadri di festa allestita fra aree dibattiti e stampa. Oltre mille giornalisti accreditati, mostre e villaggio di Natale con 32 casette, 16 associazioni di volontariato e una pista di pattinaggio: frequentata in questi giorni da 2 mila persone fra adulti e bambini. Il più grande ringraziamento va ai 500 volontari, per lo più militanti di Gioventù nazionale, che con il loro impagabile e incessante lavoro hanno consentito il successo di partecipazione alla manifestazione”. Donzelli tira le somme. Elly prenda nota.