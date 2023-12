Meloni abbraccia la gente di Atreju: “Gli italiani iniziano a vedere il nostro lavoro. Noi sempre a testa alta” (video)

Giorgia Meloni parla dal palco di Atreju alla sua gente e «prende una boccata d’ossigeno e d’energia», nonostante la stanchezza dichiarata. «È stata una settimana impossibile, ma qui torno a casa», dice il presidente del Consiglio. È una Meloni a tutto campo, parla da statista ma senza perdere la leggerezza. Alterna citazioni dotte a Lucio Dalla e Nanni Moretti. Delinea la visione di nazione della destra italiana, ma non perde occasione per lanciare qualche stilettata a Schlein (bersaglio di alcune battute), Conte. Non mancano le stoccate ad alcuni vip, senza citarli, ma chiaramente identificabili: Chiara Ferragni e Roberto Saviano. Senza citarlo, nè direttamente nè indirettamente, evoca anche Draghi. O meglio quello che la Meloni e il suo governo hanno trovato in eredità dal governo Draghi: non tutto così mirabilante come narrato da molti giornali.

Meloni esordisce con i ringraziamenti agli alleati: «Voglio ringraziare Salvini e Tajani per i 14 mesi di lavoro insieme, che sono anche 14 mesi di amicizia, di condivisione, di lealtà. Da oltre 30 anni con formule diverse il centrodestra italiano esiste e vorrei anche per questo mandare il mio ringraziamento a chi non c’è più, a Silvio Berlusconi». Un omaggio che scatena una standing ovation di circa un minuto, a conferma che il popolo di Atreju ha cuore ma anche memoria.

Dalla commozione al sorriso, Meloni cambia registro in pochi secondi. «C’è chi si autoinvita – dice la Meloni parlando degli ospiti di Atreju – chi rifiuta platealmente. E chi come in Ecce Bombo ragiona con “Mi si nota di più se vengo o se non vengo?”. Ogni riferimento alla Schlein non è puramente casuale. «Ho letto che la Schlein ha dichiarato che gli ospiti sono ad Atreju solo per c’è chi comanda. Potrei fare l’elenco – ricorda la leader di FdI – di persone di sinistra hanno sfilato qui su questo palco, per dire che non ci sono più i comunisti di una volta. Cara Elly puoi anche decidere di non partecipare, ma non puoi insultare chi è venuto perché ha dimostrato un coraggio che a voi difetta».

Meloni ringrazia “chi si è fatto il mazzo, compresa Arianna”

«Qui ad Atreju le idee sono protagoniste – ribadisce – grazie a un’alchimia che riesce solo a chi è puro di cuore e veloce di testa. Grazie ai ragazzi di Gioventù nazionale, siete stupendi. Alzatevi in piedi, ci sono giovani che ancora si battono per le loro idee. Grazie a tutti quelli che si sono fatti il mazzo a via della Scrofa, “Compresa Arianna”. Una classe dirigente che non ha nulla da invidiare a nessuno».

“C’è una cosa più forte dell’anello del potere, si chiama Compagnia”

«È stata una settimana impossibile, un anno impossibile – ammette la Meloni – Avrei avuto bisogno di dormire, ma ho preferito tornare a Casa», alludendo alla sua Atreju. «Perché mi avete ricordato che io non sono sola. Non è solo una questione umana, affettiva. Tutti sanno che amo Tolkien, alcuni dicono che è l’unico libro che ho letto. Ma lo amo ancora di più perché quell’anello del potere è insidioso. Ma c’è una cosa più forte di quell’anello. Si chiama Compagnia, persone per bene, che sono pronte a prenderti in braccio quando non ce la farai più. Quell’anello non ci avrà mai. Siamo gli stessi di ieri e saremo gli stessi domani.

A quattordici mesi dall’insediamento, il premier «rivendica l’ambizione di portare l’Italia sempre più alto. Ci sarà bisogno di tanto lavoro, in una parola di amore. Chi ha sperato che fossimo l’ennesimo fuoco di paglia della politica italiana è rimasto deluso. Non siamo arrivati al governo perché abbiamo imboccato il treno giusto. Non lo abbiamo fatto da improvvisati della politica. Per decenni abbiamo studiato, ci siamo confrontati e perché quando era necessario non abbiamo rinunciato a dire la verità agli italiani. Ci abbiamo scommesso e non sbagliavamo». Ma soprattutto, incalza la Meloni «la più grande rivoluzione che si possa regalare a questa nazione, la consapevolezza del suo peso e la voglia di stupire il mondo».

Meloni definisce così la sua visione di questi 14 mesi di governi: «Un’Italia a schiena dritta, con la testa alta, le scarpe piene di fango e le mani pulite». E sulle misure adottate, sottolinea: «Sui conti pubblici la nostra non si chiama austerità, si chiama serietà. Quando i soldi non ci sono non si usano per comprare consenso facile». E i conti sono presto fatti: «Sono fiera della fiducia delle famiglie che comprano in massa i titoli di Stato, la ritrovata credibilità internazionale». Il premier cita un «governo stabile, la Borsa è il termometro, piazza Affari è cresciuta del 40%, non si vedeva da 15 anni». E poi una frecciata ai Draghi boys e i nostalgici dei governi tecnici. «Il famigerato spread che tanto piace ai commentatori è attualmente stabile, 60 punti in meno di quando si è insediato il nostro governo». E quando c’era stata una congiuntura internazionale che lo aveva fatto improvvisamente risalire, la Meloni ricorda le prime pagine di alcuni quotidiani: «Avevano fatto in tre ore la lista dei ministri del governo tecnico. Sono così anti-italiani da sperare nel crollo dell’economia pur di andare al potere». Non mancano i riferimenti a chi oggi fischietta, facendo finta di niente. «Come quelli che speravano nell’aumento della benzina, ora è ai minimi». E ancora, ricorda la Meloni: «Sul Pnrr siamo la prima nazione d’Europa a prendere la quarta rata. Ora fischiettano». Per poi sintetizzare: «Ogni volta preconizzano un disastro e noi portiamo a casa un risultato.

Meloni ad Atreju: “Con noi l’Italia vince”

«Il vero modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate indossando degli abiti o mostrando delle borse o addirittura promuovendo carissimi panettoni con i quali si fa credere che si farà beneficenza ma il cui prezzo serve solo a pagare cachet milionari. Il vero modello da seguire è il modello di chi quella eccellenza italiana la inventa, la disegna, la produce, e tiene testa a tutti nel mercato globale solo perché noi siamo più bravi, lo sappiamo fare meglio». Anche in questo caso, il riferimento corre a Chiara Ferragni, condannata con la Balocco dall’Antitrust. Una citazione che ha strappato un’ovazione della gente di Atreju.

«Registriamo un tasso di occupazione che non si era mai registrato prima. Mezzo milione di nuovi posti di lavoro, la maggior parte a tempo indeterminato. Aumenta l’occupazione diminuisce il precariato, curiosamente aumentano gli scioperi. Sono stessi che firmano contratti da 5 euro l’ora e poi fanno la morale sul salario minimo».

«Non va tutto bene – riconosce il capo del governo – C’è ancora tanto lavoro da portare avanti. Oggi si parla del salario minimo, che rischia per paradosso di abbassare il salario di molti lavoratori, facendo gli interessi di grandi gruppi. La sinistra al governo metteva i soldi sul reddito di cittadinanza e ci vengono a fare pure le lezioni. Abbiamo cancellato il rdc per chi poteva lavorare. Lo rifarei mille volte. A chi non può lavorare garantire un aiuto, a chi può lavorare offrire possibilità di lavoro. Se chi lavorava in nero mi detesta, poco importa. Non intendo comprare il consenso della gente. Quello è un privilegio che lascio ad altri».

Conte e il superbonus: “Ci ha lasciato un buco che vale 4 finanziarie”

E il riferimento è a Giuseppe Conte. «Grazie a lui era possibile ristrutturare gratuitamente casa: ci ha lasciato un buco da 4 manovre finanziarie. Soldi usati per ristrutturare case, seconde case, case di pregio. Perfino 6 castelli abbiamo ristrutturato col superbonus. A ogni italiano hanno lasciato un debito da pagare di duemila euro a testa. Per non parlare delle truffe».

Un altro tema «Non vogliamo rassegnarci al declino demografico. Si nascondono dietro il fantoccio della discriminazione: mentre la sinistra pensa che il problema si risolva con l’immigrazione, noi vogliamo aiutare le famiglie italiane ad avere più bambini». Per poi citare quattro nomi simbolo, per altrettante misure del governo. Pietro, agricoltore, che ha visto i terreni distrutti dai partecipanti a un rave. «Nell’ultimo anno non c’è stato neanche un rave party illegale in Italia». E ancora: Renzo, pensionato, con casa occupata da un immigrato bengalese. In Italia la proprietà privata è sacra e la difenderemo. E Maria Cristina, insegnante aggredita da uno studente, abbiamo inserito una norma di buon senso con il voto in condotta. Hanno detto che era una “scuola tipica della destra autoritaria”». E sulla norma contro le baby gang, «un giornale ha titolato “La Meloni arresta i bimbi”. Il direttore di quel giornale dovrebbe incontrare la mamma di Giovanbattista Cutolo, ucciso a Napoli per aver chiesto a uno di quei “bimbi” di spostare il motorino». Nomi associati a misure come quello di Don Maurizio per il decreto Caivano.

“C’è tanto da fare contro il femminicidio, all donne italiane dico: Non siete sole”

Arriva una stoccata anche per Roberto Saviano. Le storie di riscatto a Caivano sono storie «che nessuno scrittore racconta perché i camorristi rendono di più, ci fanno le fiction e magari un pulpito da New York». Meloni parla anche di femminicidio: «Alle donne italiane voglio dire che siete persone libere. Denunciate, non siete sole, le istituzioni ci sono. C’è il numero verde 1522, ma sarebbe giusto negare che noi siamo ancora lontani dall’obiettivo di sradicare questo cancro. Lo dico da donna libera che per quella libertà ha sacrificato tutto quello che poteva sacrificare. Lo dico soprattutto da madre di una piccola donna, perché l’amore non fa paura, non usa violenza ed è incompatibile con il possesso. Se amiamo qualcuno vogliamo rafforzare la sua libertà, non limitarla. Faremo tutto il possibile non solo per le donne italiane».

“Sull’immigrazione non cerco scorciatoie ma soluzioni durature”

Per poi citare Paola, ragazza nigeriana, arrivata a Lampedusa costretta a prostituirsi, ridotta in schiavitù. «Oggi la mafia più potente di tutte organizza il traffico di esseri umani – premette la Meloni, riconscendo che «sull’immigrazione i risultati non sono quelli che ci si attendeva». Ma la spiegazione è chiara: «Non mi interessano le scorciatoie, voglio dare una risposta vera, definitiva, strutturale. Da una parte abbiamo approvato i decreti d’urgenza. Abbiamo bisogno di una risposta globale. Oggi puoi comprare un biglietto in Bangladesh, arrivare in Italia dalla Libia attraversando 4 nazioni. Quando si parla di immigrazione, tutti guardano noi. Voglio ringraziare il premier Gb Rishi Sunak, che ha riconosciuto la nostra leadership globale in tema di immigrazione illegale. Rientra in questo quadro l’accordo con l’Albania: possono ospitare fino a 36mila migranti l’anno. Arriva anche il grazie «al primo ministro Rama attaccato dal Pd, perché aiutare l’Italia non è di sinistra per il Pd». E il grazie «anche Von der Leyen che ha definito il nostro accordo come “una capacità di pensare fuori dagli schemi”. Cerchiamo soluzioni nuove a un problema antico che finora non si è stati in grado di risolvere».

Ucraina e Israele, siamo a fianco di chi viene aggredito

Sulla politica estera, il parametro è chiaro. «Siamo stati fino dal primo giorno a fianco del popolo ucraino. Lo so che molti italiani non capiscono l’impegno italiano. L’Italia ha tutto da perdere in un mondo in cui vince il più forte. Lavoriamo per una pace giusta e duratura. Per le stesse ragioni siamo al fianco di Israele dagli attacchi di Hamas e con la stessa chiarezza chiediamo a Israele di difendersi nel rispetto del diritto internazionale e preservando i civili».

“Gli eredi del Pci e del Psi non possono darci lezioni sull’Europa”

Sulle elezioni europee, Meloni è scettica sulla analisi di molti giornali. «Chi vota Fratelli d’Italia non lo vota per calcoli tattici. Vota anche per un sogno europeo. Qui a Roma, in quel Trattato si definì il concetto di comunità europea, un trattato votato anche dai missini e dai monarchici. Dall’altra parte, comunisti e socialisti votarono contro». «Per questo – ironizza la Meloni – i loro discendenti non possono darci lezioni in tema d’Europa. Perché la storia siamo noi. Noi che all’Europa abbiamo dedicato canzoni e manifesti. La campagna elettorale per le elezioni di giugno si divideranno tra chi vuole il superstato federalista o un’Europa unita formata da libere nazioni».

Meloni dedica un’altra citazione pop con la canzone di Lucio Dalla, “L’anno che verrà”. «L’anno prossimo voteremo la riforma con l’elezione diretta del capo del governo. Statene certi che si scateneranno tutti quelli che hanno bivaccato sulla debolezza della politica. Loro sognano di usare il referendum, “Meloni come Renzi”. Il referendum non è su di me, ma sul futuro di questa nazione. Quel referendum sarà nelle mani degli italiani, che sono più consapevoli in cui certo mainstream li rappresenta».

“Mi dicono non mollare, finché avrò il consenso del popolo farò sempre la mia parte”

«Si conclude un anno durissimo, se ne sta per aprire un altro con sfide talmente imponenti che solo una comunità politica capace di enormi slanci ideali e fisici la può affrontare. Noi verremo contrastati con ogni mezzo, anche non proprio legittimi temo, ma in fin dai conto é un bene perché gli avversari ti spingono a fare meglio»

«Solo di quattro commenti vado fiera: chi mi dice grazie. Di chi mi dice: è la prima volta che sono orgoglioso di essere rappresentato da qualcuno. E dei leader stranieri che mi dicono: bentornata, Italia. Capita più spesso che mi dicono: “Non mollare”. Me ne sarò andata molto prima che gli italiani mi inviteranno a farlo. Ma la grandezza della missione è più importante delle bassezze. Solo gli italiani mi diranno quando dire basta. Finché avrò il consenso del popolo italiano, io farò sempre la mia parte. In vita mia – conclude la Meloni tra gli applausi della sua gente – non sono scappata mai e non intendo farlo ora. Grazie per questa boccata d’energia e saprò come spenderla».